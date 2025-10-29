前週の再現に？ 竹田麗央はL・コら、山下美夢有はL・ヴらと同組に 米女子マレーシア大会の組み合わせ発表
＜メイバンク選手権 事前情報◇29日◇クアラルンプールG＆CC（マレーシア）◇6536ヤード・パー72＞先週は国別対抗戦でオープンウィークになった米国女子ツアーだが、今週30日から秋のアジアシリーズが再開する。舞台はマレーシアで、78人が出場を予定。その組み合わせも発表された。
日本勢は9人が出場。日本代表として先週の国別対抗戦を戦い4位になったメンバーは4人のうち、古江彩佳、山下美夢有、竹田麗央の3人が出場する。山下はリリア・ヴ（米国）、グレース・キム（オーストラリア）と初日は日本時間午前10時5分から、竹田はリディア・コ（ニュージーランド）、エンジェル・イン（米国）と同10時16分からと、まるで先週の再現のような組み合わせになる。古江はキム・アリム（韓国）、リヤナ・ドゥリシッチ（マレーシア）とのプレーが決まった。10月の「ロッテ選手権」、「ビュイックLPGA上海」で優勝争いを繰り広げた好調の勝みなみは、ユ・ヘラン（韓国）、クリッチャンヤ・カオパタナスクル（タイ）と同組でプレー。直近6試合中5試合でトップ10入りを果たしている畑岡奈紗はリン・グラント（スウェーデン）、ハナ・グリーン（オーストラリア）とスタートする。先週、国内ツアー「マスターズGCレディース」に出場していた岩井姉妹は、明愛がカルロタ・シガンダ（スペイン）、キャシー・ポーター（オーストラリア）と、千怜がロティ・ウォード（イングランド）、ミラベル・ティン（マレーシア）と同組になった。年間女王が決まるシーズン最終戦「CMEグループ・ツアー選手権」の出場資格が与えられるポイントランク60位以内を目指している馬場咲希（現在ポイントランク65位）は、アンドレア・リー（米国）、パジャレー・アナナルカルン（タイ）とプレー。吉田優利（同71位）はアディティ・アショク（インド）、劉依一（中国）と回る。
