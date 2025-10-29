「もっと早く始めればよかった」毛穴・たるみ・くすみ、テレビみながらまとめてケア “おうちエステ”美顔器６選
仕事に家事に忙しい毎日でも、“肌のご機嫌”までは諦めたくない。エステに行かなくても、毎日のスキンケアの延長で“サロン級の仕上がり”を叶えると注目を集めているのが家庭用美顔器での“おうちエステ”。高級モデルだけでなく、手に取りやすい価格帯のモデルでも、スキンケアの延長でプロ級のツヤ肌が叶うと注目を浴びている。どんなシーンにも寄り添う“ながら美容”にぴったりの6台をピックアップする。
【写真】「ハリ・ツヤ・毛穴ケアを一台で」韓国発の大ヒット美顔器が、いま日本でも話題
■【メディキューブ】AGE-Rブースタープロ ミニ
韓国スキンケアブランド・メディキューブの人気美顔器が、より手軽に使えるミニサイズに。RF・EMS・赤色LEDを搭載し、肌のハリ・ツヤ・弾力をサポート。頬やフェイスラインなど、気になる部分にしっかりアプローチできる。軽量＆コードレスで、旅行や出張にも持ち運びやすい。短時間で実感できる“ながらケア”が魅力。
おすすめポイント
・RF×EMS×LEDでマルチにケア
・小型＆軽量で持ち運びにも便利
・短時間でハリ・ツヤを実感できる即効性
■【メディキューブ】AGE-Rブースタープロ
韓国美容家電の代表格といえばこれ。RF（ラジオ波）とEMSを同時に出力することで、肌を温めながら筋肉に刺激を与え、リフトアップをサポート。美容液の浸透を高める導入機能もあり、スキンケアの効果を格段に引き上げる。頬・あご下・首元など、年齢サインが出やすい部分のケアに最適。
おすすめポイント
・RF＋EMSの同時出力でハリUP
・美容液導入モード搭載でスキンケア効果を底上げ
・使うほどフェイスラインが引き締まる実感
■【ANLAN】温冷リフトかっさ 美顔器 EMS カッサプレート
温冷機能とEMSを組み合わせた“温冷かっさ”タイプ。肌を温めながら血行を促進し、EMSで表情筋を刺激。冷却モードに切り替えることで毛穴を引き締め、むくみケアにも効果的。フェイスラインや首筋に沿う形状で、顔全体を効率的にケアできる。お手頃価格ながら、機能性はサロン級。
おすすめポイント
・温冷×EMSで引き締め＆血行促進
・フェイスラインにフィットするカッサ形状
・手軽に使えるコスパ抜群モデル
■【SALONIA】EMS リフトブラシ
サロニアのリフトブラシは、“ながら美容”にぴったりのアイテム。ブラシ型の電極からEMSを出力し、頭皮から顔までリフトアップケアを同時に叶える。防水仕様なのでお風呂でも使用可能。洗髪後やスキンケア前に使えば、血行促進＆ハリ感アップ。忙しい日でもサッと使える手軽さが人気。
おすすめポイント
・頭皮とフェイスを同時にEMSケア
・防水仕様でバスタイムにも使える
・ブラシ型で手軽に“ながらリフト”
■【パナソニック】美顔器 バイタリフト EH-SR86-T
RF×EMS×温感×冷却を1台に搭載したパナソニックの本格派美顔器。肌をじんわり温めながら表情筋を引き上げる“ダブルリフトケア”機能で、年齢サインが気になる頬やフェイスラインを集中ケア。肌の深部までアプローチする高出力設計ながら、肌当たりはやさしく安心。信頼の国内ブランド品質で、エステ並みの体感を自宅で。
おすすめポイント
・RF×EMSのダブルリフトテクノロジー
・温冷ケアで血行促進＆引き締め
・国内ブランドならではの高い信頼性
■【ヤーマン】リフトロジー SP リフト EMS YJFD2LAM2
エステサロン発想の「ヤーマン リフトロジーSP」は、深層筋まで届く独自EMSで肌を土台から引き上げる美顔器。電極が顔全体を包み込むように配置されており、頬やフェイスラインを効率的に刺激。モード切り替えにより、引き締め・ハリ・ツヤ・浸透ケアを1台で完結できる。ハンズフリーで使えるのも嬉しいポイント。
おすすめポイント
・深層筋まで届く高出力EMS
・1台で多機能ケアが完結
・ハンズフリーで“ながら美容”が可能
さまざまな機能を搭載した家庭用美顔器は、もはや“家庭用”の域を超えて進化中。自宅でプロ級ケア、肌のハリやツヤに違いが出ると実感する人が増えている。忙しい日常の中に“おうちエステ”を取り入れて、肌本来の弾力と輝きを取り戻そう。
