アニメ『アンデッドアンラック』TVスペシャル“ウィンター編”が2025年12月25日MBS・TBS系にて放送決定！
「週刊少年ジャンプ」で連載され、「次にくるマンガ大賞2020」コミックス部門にて第1位を受賞した話題作「アンデッドアンラック」（原作：戸塚慶文）。2023年10月から2024年3月までTVアニメシリーズが放送され、壮大な物語と謎に満ちた展開が大きな反響を呼んだ。
このたび、TVスペシャルで展開する“ウィンター編”の放送日が遂に解禁となり、2025年12月25日（木）にMBS・TBS系にて放送決定！また、新たに登場となるキャラクターと新キャストが解禁となった。
アニメ『アンデッドアンラック』ウィンター編は、吹雪に包まれた極寒の地を舞台に物語が展開。作中の季節に重なるように、真冬の12月25日（木）聖夜にTVスペシャルが放送となる。
そして、この度、ウィンター編に登場する新たなキャラクターと新キャストが解禁に。アンダーに所属するビリーの仲間、テラー役に小野賢章が決定。そして、原作者である戸塚慶文描き下ろしのオリジナルUMA「バランス」役に子安武人が決定した。
アニメ『アンデッドアンラック』ウィンター編は、話題作を続々と手掛ける注目のアニメーター・朴性厚が監督・絵コンテ・演出を担当。E&H productionがアニメーション制作を手掛けます。新たなクリエイター陣が加わり、壮大な世界観や迫力のアクションシーンを織り交ぜてTVスペシャルで展開。12月25日（木）にMBS・TBS系にて放送となるウィンター編に乞うご期待！
テラー CV：小野賢章
口元を常に布で隠している年齢不詳の男性。
アンダー創設時からのメンバー。ビリーとは傭兵時代からの仲間で腕利きの通信兵だった。
小野賢章・コメント
ビリーの部下であるテラーを演じさせていただきます、小野賢章です。
テラーは正義感が強く、仲間想いな人物だと思っています。
傭兵時代から共に過ごしたビリーにとって信頼できる男になれるよう、精一杯演じます。
1時間スペシャルという特別な回から参加できること、とても光栄に思います！
皆様、応援よろしくお願いします！
プロフィール
『黄泉のツガイ』ユル役、『嘆きの亡霊は引退したい』クライ・アンドリヒ役、
『SPY×FAMILY』ユーリ・ブライア役、『Dr.STONE』西園寺羽京役
バランス CV：子安武人
世界の均衡を保つために生まれたバランスを司るUMA。
アポカリプス奪還のため、アンディと風子に襲いかかる。
子安武人・コメント
『アンデッドアンラック』に参加出来てとても光栄です。バランスは今回のオリジナルのキャラクターということでファンのみなさんもどういう活躍をするのか楽しみだと思いますが私も楽しみです。ハチャメチャに画面を飛び回り暴れ回るバランスを期待しています。是非ご覧ください。
プロフィール
『ジョジョの奇妙な冒険』ディオ/DIO役、『呪術廻戦 懐玉・玉折/渋谷事変』伏黒甚爾役、
『マッシュル-MASHLE- 神覚者候補選抜試験編』マーガレット・マカロン役、『3年Z組銀八先生』高杉晋助役
TVアニメ『アンデッドアンラック』
TVスペシャル ウィンター編 2025年12月25日 MBS・TBS系にて放送決定！
配信情報
TVアニメシリーズ 各配信プラットフォームで好評配信中
アニメ放題、ABEMA、FOD、MBS動画イズム、クランクイン！ビデオ、J:COMオンデマンド、J:COMオンデマンド メガパック、スマートパスプレミアム、DMMTV、TELASA（見放題プラン）、TELASA（レンタル）、ｄアニメストア、ｄアニメストア ニコニコ支店、ｄアニメストア for Prime Video、ニコニコ、Netflix、HAPPY！動画（スマートフォン専用）、バンダイチャンネル、ビデオマーケット（最終話配信開始タイミングより全話配信開始）、ビデックス、Hulu、Prime Video、Prime Video（レンタル）ふらっと動画、music.jp、milplus、milplus 見放題パックプライム、U-NEXT、Lemino（五十音順）
【STAFF】
原作：戸塚慶文「アンデッドアンラック」（集英社 ジャンプコミックス刊）
監督・絵コンテ・演出：朴性厚
脚本：硨島岳斗
キャラクターデザイン：守岡英行、石本峻一
UMAデザイン：三輪和宏
プロップデザイン：雪駄
美術監督：ルガル・ヤン
色彩設計：水野愛子
撮影監督：サイトウタカオ
3Dディレクター：菅友彦
編集：廣瀬清志
音楽：末廣健一郎
音響監督：明田川仁
企画プロデュース：UNLIMITED PRODUCE by TMS
開発協力：david production
アニメーション制作：E&H production
【CAST】
アンディ：中村悠一
出雲風子：佳原萌枝
ジュイス：伊瀬茉莉也
ビリー：小山力也
アポカリプス：杉田智和
テラー：小野賢章
バランス：子安武人
ほか
© 戸塚慶文／集英社・アンデッドアンラック製作委員会
