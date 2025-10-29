本日の予定【経済指標】
【豪州】
消費者物価指数（CPI・月次）（9月）09:30
予想 3.1% 前回 3.0%（消費者物価指数・前年比)
消費者物価指数（CPI）（2025年 第3四半期）09:30
予想 1.0% 前回 0.7%（前期比)
予想 3.0% 前回 2.1%（前年比)
予想 0.8% 前回 0.6%（刈り込み平均・前期比)
予想 2.7% 前回 2.7%（刈り込み平均・前年比)
予想 0.9% 前回 0.6%（加重平均・前期比)
予想 2.7% 前回 2.7%（加重平均・前年比)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（10/18 - 10/24）20:00
予想 N/A 前回 -0.3%（前週比)
中古住宅販売成約指数（9月）23:00
予想 N/A 前回 4.0%（前月比)
予想 N/A 前回 0.5%（前年比)
FRB政策金利(FOMC)（10月）30日03:00
予想 4.0% 前回 4.25%（上限金利)
予想 3.75% 前回 4.0%（下限金利)
【カナダ】
中銀政策金利（10月）22:45
予想 2.25% 前回 2.5%（カナダ中銀政策金利)
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更することがあります
