【豪州】
消費者物価指数（CPI・月次）（9月）09:30
予想　3.1%　前回　3.0%（消費者物価指数・前年比)

消費者物価指数（CPI）（2025年 第3四半期）09:30
予想　1.0%　前回　0.7%（前期比)
予想　3.0%　前回　2.1%（前年比)
予想　0.8%　前回　0.6%（刈り込み平均・前期比)
予想　2.7%　前回　2.7%（刈り込み平均・前年比)
予想　0.9%　前回　0.6%（加重平均・前期比)
予想　2.7%　前回　2.7%（加重平均・前年比)

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（10/18 - 10/24）20:00
予想　N/A　前回　-0.3%（前週比)

中古住宅販売成約指数（9月）23:00　
予想　N/A　前回　4.0%（前月比)
予想　N/A　前回　0.5%（前年比)

FRB政策金利(FOMC)（10月）30日03:00
予想　4.0%　前回　4.25%（上限金利)　
予想　3.75%　前回　4.0%（下限金利)

【カナダ】
中銀政策金利（10月）22:45
予想　2.25%　前回　2.5%（カナダ中銀政策金利)

※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性

※予定は変更することがあります