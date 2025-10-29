フリーマンが絶賛「ショウヘイを表現する形容詞はもうない」大谷翔平 PS新記録4打席連続申告敬遠



18回裏にサヨナラホームランを放ったフリーマン PHOTO:Getty Images

＜2025年10月27日（月）（日本時間28日）MLBワールドシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズ＠ドジャー・スタジアム＞

ドジャースは10月27日（日本時間28日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦に臨み、延長18回、6時間超えの死闘の末に6-5でサヨナラ勝ちを収めた。

この試合、1番DHで先発出場した大谷翔平選手（31）は4打数4安打2本塁打、ポストシーズン新記録となる4打席連続申告敬遠を含む5四球で、9打席全てで出塁する圧巻の活躍を見せた。

試合は両チーム総力戦となり、ドジャースはリリーフ陣を使い果たし、2日前に完投勝利を挙げた山本由伸投手が延長19回のマウンドに上がるためブルペンで準備する事態に。

しかし延長18回裏、フレディ・フリーマン選手がポストシーズン史上初となる2本目のサヨナラホームランを放ち、劇的な勝利を飾った。試合後、フリーマン選手が会見に応じ、死闘を振り返った。





フリーマン 会見コメント（一問一答）

Q：大谷とムーキー・ベッツが何度も歩かされ、ランナーがいる状況や延長戦が続きました。そして最後は、ランナーがいない場面であなたが決めましたね。

ランナーなしでね。野球って時々変なものですよね？ ショウヘイの試合、彼が出塁したことを見失ってはいけません。明日の先発投手が今夜9回も出塁したんです。信じられないですよ。

あれだけ絶好調で、今夜のショウヘイのように右中間や左中間に打球を飛ばしているときは、彼が良い状態だと分かります。だから、（彼を歩かせるのは）正しい判断です。ショウヘイに打たれたくないし、彼の最初の4打席の後、他の選手に打たせようとする。時間はかかりましたが、ついに僕らがやりました。



Q：18回の打席でどれだけ疲れていたか、言葉にしていただけますか？あの時点でどれだけ疲れていましたか？

正直に言うと、実はそれほど疲れていませんでした。ブルペンがああいう投球をしていると、何度も何度も気合が入りますから。ワールドシリーズの試合で疲れているなんて...誰も疲れていないと思います。

でも、ゼロが続くのを見ているとね。僕はただ、タフな左のシンカーボーラーで鋭いカーブボールを投げる投手から出塁しようとしていただけなんです。でも、3-2のカウントになって、良いスイングができました。

スイングは試合が進むにつれて良くなっていきました。21イニング前くらいにヒットがあったと思ったんですけどね。感覚がどんどん良くなっていくのを感じていたし、ありがたいことに一本打つことができました。でも、肉体的に疲れているとは思いません。

精神的に疲れているんだと思います。ワールドシリーズやプレーオフでは、一球一球に集中していて、すべての一球に意味がありますから。だから、感情的にも精神的にも、みんな疲れ果てているんだと思います。



Q：トロントでの試合から遡っても、芯で捉えた打球がたくさんありました。今夜もいくつかそういう打球がありましたが、イライラしたり、腹が立ったりすることはありましたか？

トロントでの一本は、センターへの打球よりもずっと良く打ったと思いましたが、それでも20フィート（約6メートル）くらい足りませんでした。でも、イライラはしていません。バットの芯で捉えられているからです。

それを続けていれば、もしやり方を変えようとしたら、おそらく芯で捉えられなくなる。だから、良いスイングを続けるだけです。遅かれ早かれ、望む結果になります。試合が進むにつれて、センターや左中間への打球が僕にとってより素直に飛ぶようになっていきました。

（ティモシー・）フラワー投手から左中間に打って（ケビン・）マイルズ選手が追いついた打球、あれはアウトになりましたが、「よし、これだ」と思いました。

ボールの後ろに留まってドライブする感覚がやっとあって、自信がすごく高まりました。そしてありがたいことに、この試合のMVPであるウィル・クラインがさらにゼロを並べてくれて、また打席に立つことができたんです。



Q：ウィル・スミスのフライアウトやマックス・マンシーのファウルボールなど、何度も勝ちそうになりましたが、ダグアウトが「これで決まるかも」と一番興奮したのはどの場面でしたか？

そうですね、オフェンスとしては、ただ出塁しようとしているんです。数イニングは、僕らが少しやり過ぎていて、誰かがホームランを打とうとしていたように感じました。

でも、バトンを繋ぎ始めて、マックスが四球を選び、テイラーがヒットを打って...ただ、必要なヒットが出なかっただけ。だから、何打席かやり過ぎていた後、より良い打席内容になってきているように見えました。

イニングが進むにつれて、フェンスを越えるボールにどんどん近づいていたし、ありがたいことにブルペンがゼロを続けてくれて、僕らが一本打つことができたんです。



Q：山本投手とは話しましたか？ あなたがいなければ、彼は次のイニングで投げていたはずですが。

ええ、次のイニングで投げていたでしょうね、知っていますよ。彼とハグしました。でも、彼がそれを進んでやろうとすることが、僕らのチームの証なんです。

今夜は本当に全員の力が必要でした。彼がそれをやりたがったことは、僕らがグループとしてどういう存在かを示していると思います。

試合に勝つためなら何でもする。彼がウォームアップしているのを見て、「ああ、彼を試合に出させないようにしないと」と思いました。でも、たとえ彼が試合に出なかったとしても、その姿勢が僕らのチームの姿を示していると思います。



Q：大谷選手が9回出塁し、明日の先発投手であるということをどう表現しますか？

彼は試合前に「打席で感覚が良くなっている」とコメントしていませんでしたか？ していたと思います。彼は間違いなくそうでした。彼はユニコーンですよ。ショウヘイを表現する形容詞はもうありません。

4打数4安打に5四球。最後の打席でやっと勝負できる球が来たのに、それでもやり過ぎようとせず、出塁するための忍耐力を持っていた。彼は本当に信じられないですよ。2018年からずっと、10世代に一度の選手を表現する言葉が尽き続けています。



Q：7時間近く、火曜日になるところでした。あなたの愛するお子さんたちは、あの瞬間を見ることができましたか？

フィールドでは見かけませんでしたが、ここにいたのは知っています。家に連れて帰られたかは分かりません。一人は今朝7時半に起きたので、最後までいられたかどうかわからないですね。チャーリーは間違いなくここにいるでしょうけど、4歳の子が最後までいられたかは分かりません。

でも、子供たち以外の家族は全員フィールドにいたので、誰も家に帰されていないといいのですが。だから、子供たちもまだここにいるといいなと思っていますが、どうでしょう。これが終わったら、どこにいるか見てみます。



Q：去年サヨナラ打を打った時、「裏庭でウィッフルボールをしている時に夢見るようなことだ」と言っていましたね。2回やることを夢見ていましたか？

いえ、2回もそんなシナリオを思いつくことはないと思います。でも、何度も何度もチャンスが巡ってきました。センターフライに倒れたあの打席では、ただシングルを打って出塁し、この試合を3時間前に終わらせようと本当に思っていたんです。

でも、ああいう状況に何度も何度もいると、子供の頃に話していたようなことそのものです。去年はいつも満塁で、9回裏2アウトの状況でした。まあ、実際は10回に起きましたけどね。でも、1年後にまたそれが起きて、別のサヨナラ打を打つなんて、本当に...何というか、驚くべき、クレイジーなことです。

ただ、勝てて、2勝1敗になって、明日は僕らのショウヘイがマウンドに上がるということが嬉しいです。

大谷翔平 ペラペラ英語スピーチ！会見でも全米に衝撃！？



ド軍ロバーツ監督「ショウヘイは地球上で最高の選手だ。ボンズは私が見た中で最高の打者だったがこの時代においてはショウヘイかジャッジだろう」

「史上最高の試合の一つだった」延長18回の死闘を制した指揮官が語る大谷翔平への究極のリスペクト