10:00 日米防衛相会談

12:30 ホークスビーNZ中銀総裁、中央銀行の独立性について講演

23:30 米週間原油在庫統計

マックレム加中銀総裁、記者会見

30日0:30 米2年変動利付債（FRN）入札（300億ドル）

3:30 パウエルFRB議長、記者会見



日銀金融政策決定会合（1日目、30日まで）

月例経済報告（10月）

オランダ総選挙

APEC閣僚会議（韓国、30日まで）



香港市場は重陽節のため休場



欧米主要企業決算

ドイツ銀行、エアバス、アディダス、メルセデスベンツグループ

アルファベット、マイクロソフト、メタプラットフォームズ、コカコーラ

ボーイング、スターバックス、クラフトハインツ、キャタピラー



※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性



※予定は変更することがあります

