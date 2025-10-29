本日の予定【発言・イベント】
10:00 日米防衛相会談
12:30 ホークスビーNZ中銀総裁、中央銀行の独立性について講演
23:30 米週間原油在庫統計
マックレム加中銀総裁、記者会見
30日0:30 米2年変動利付債（FRN）入札（300億ドル）
3:30 パウエルFRB議長、記者会見
日銀金融政策決定会合（1日目、30日まで）
月例経済報告（10月）
オランダ総選挙
APEC閣僚会議（韓国、30日まで）
香港市場は重陽節のため休場
欧米主要企業決算
ドイツ銀行、エアバス、アディダス、メルセデスベンツグループ
アルファベット、マイクロソフト、メタプラットフォームズ、コカコーラ
ボーイング、スターバックス、クラフトハインツ、キャタピラー
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更することがあります
