日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3213（+42.0 +1.32%）
ホンダ 1619（+22.5 +1.41%）
三菱ＵＦＪ 2295（+21.5 +0.95%）
みずほＦＧ 5103（+121 +2.43%）
三井住友ＦＧ 4155（+40 +0.97%）
東京海上 5938（+25 +0.42%）
ＮＴＴ 161（+0.6 +0.37%）
ＫＤＤＩ 2449（-3 -0.12%）
ソフトバンク 219（-0.4 -0.18%）
伊藤忠 8889（+38 +0.43%）
三菱商 3711（+32 +0.87%）
三井物 3815（+34 +0.90%）
武田 4289（-13 -0.30%）
第一三共 4002（+23 +0.58%）
信越化 4691（+19 +0.41%）
日立 4927（+249 +5.32%）
ソニーＧ 4409（+34 +0.78%）
三菱電 4265（+185 +4.53%）
ダイキン 18632（+62 +0.33%）
三菱重 4494（+78 +1.77%）
村田製 3155（+142 +4.71%）
東エレク 31941（+491 +1.56%）
ＨＯＹＡ 23945（+120 +0.50%）
ＪＴ 4983（+2 +0.04%）
セブン＆アイ 1986（+5.5 +0.28%）
ファストリ 56580（+630 +1.13%）
リクルート 7757（+38 +0.49%）
任天堂 13172（+147 +1.13%）
ソフトバンクＧ 26432（+142 +0.54%）
キーエンス（普通株） 60916（+36 +0.06%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3213（+42.0 +1.32%）
ホンダ 1619（+22.5 +1.41%）
三菱ＵＦＪ 2295（+21.5 +0.95%）
みずほＦＧ 5103（+121 +2.43%）
三井住友ＦＧ 4155（+40 +0.97%）
東京海上 5938（+25 +0.42%）
ＮＴＴ 161（+0.6 +0.37%）
ＫＤＤＩ 2449（-3 -0.12%）
ソフトバンク 219（-0.4 -0.18%）
伊藤忠 8889（+38 +0.43%）
三菱商 3711（+32 +0.87%）
三井物 3815（+34 +0.90%）
武田 4289（-13 -0.30%）
第一三共 4002（+23 +0.58%）
信越化 4691（+19 +0.41%）
日立 4927（+249 +5.32%）
ソニーＧ 4409（+34 +0.78%）
三菱電 4265（+185 +4.53%）
ダイキン 18632（+62 +0.33%）
三菱重 4494（+78 +1.77%）
村田製 3155（+142 +4.71%）
東エレク 31941（+491 +1.56%）
ＨＯＹＡ 23945（+120 +0.50%）
ＪＴ 4983（+2 +0.04%）
セブン＆アイ 1986（+5.5 +0.28%）
ファストリ 56580（+630 +1.13%）
リクルート 7757（+38 +0.49%）
任天堂 13172（+147 +1.13%）
ソフトバンクＧ 26432（+142 +0.54%）
キーエンス（普通株） 60916（+36 +0.06%）