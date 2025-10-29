日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3213（+42.0　+1.32%）
ホンダ　1619（+22.5　+1.41%）
三菱ＵＦＪ　2295（+21.5　+0.95%）
みずほＦＧ　5103（+121　+2.43%）
三井住友ＦＧ　4155（+40　+0.97%）
東京海上　5938（+25　+0.42%）
ＮＴＴ　161（+0.6　+0.37%）
ＫＤＤＩ　2449（-3　-0.12%）
ソフトバンク　219（-0.4　-0.18%）
伊藤忠　8889（+38　+0.43%）
三菱商　3711（+32　+0.87%）
三井物　3815（+34　+0.90%）
武田　4289（-13　-0.30%）
第一三共　4002（+23　+0.58%）
信越化　4691（+19　+0.41%）
日立　4927（+249　+5.32%）
ソニーＧ　4409（+34　+0.78%）
三菱電　4265（+185　+4.53%）
ダイキン　18632（+62　+0.33%）
三菱重　4494（+78　+1.77%）
村田製　3155（+142　+4.71%）
東エレク　31941（+491　+1.56%）
ＨＯＹＡ　23945（+120　+0.50%）
ＪＴ　4983（+2　+0.04%）
セブン＆アイ　1986（+5.5　+0.28%）
ファストリ　56580（+630　+1.13%）
リクルート　7757（+38　+0.49%）
任天堂　13172（+147　+1.13%）
ソフトバンクＧ　26432（+142　+0.54%）
キーエンス（普通株）　60916（+36　+0.06%）