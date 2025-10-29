【本日の見通し】ドル円は本日のFOMCなどにらむ展開



ドル円は昨日の市場で一時１５１円７０銭台を付けた。その後１５２円３０銭台を付けるなど、買い戻しの場面も、戻りでは売りが出る展開で、１５２円００銭を挟んでの推移となった。トランプ大統領に同行して来日中のベッセント財務長官が円安けん制を示唆する発言を行ったことなどがドル売り円買いを誘った。



今日も上値の重い展開が続くと見込まれる。ただ、今日はNY午後に米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果発表があり、その後マグニフィセントセブンのうち、アルファベット、マイクロソフト、メタプラットフォームズの決算発表を控えるなど、イベントが並ぶ。NY市場までは比較的落ち着いた動きが見込まれる。



FOMCでは利下げがほぼ確実視されており、利下げ実施自体に関しての相場の影響は限定的か。１２月の利下げも織り込まれており、注目は声明や議長会見での今後の姿勢。１月のFOMCに関しては利下げと据え置きで見方が分かれており、声明や会見でその見通しのどちらかが優勢になると相場にも影響しそうだ。



流れ的にはやや下方向に行きやすい印象で、１５１円台半ばトライを警戒したい。



ユーロ円などクロス円も上値の重い展開が見込まれる。ユーロ円は１７７円台半ばからの買いに慎重。１７７円をしっかり割り込むと売りが出そう。ポンド円は２０２円を挟んでの推移。２０１円台半ばがターゲット。



ユーロドルは１．１６台半ばを挟んでの推移。この後も１．１６台中心の推移となりそう。ポンドドルは財政赤字懸念もあってユーロドルなどに比べて売りが出やすい。この後も下を強く意識する展開。１．３２台前半を付ける展開が見込まれる。



MINKABUPRESS 山岡



