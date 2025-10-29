東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値152.11 高値152.88 安値151.76
153.86 ハイブレイク
153.37 抵抗2
152.74 抵抗1
152.25 ピボット
151.62 支持1
151.13 支持2
150.50 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1651 高値1.1669 安値1.1626
1.1714 ハイブレイク
1.1692 抵抗2
1.1671 抵抗1
1.1649 ピボット
1.1628 支持1
1.1606 支持2
1.1585 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3272 高値1.3370 安値1.3248
1.3467 ハイブレイク
1.3419 抵抗2
1.3345 抵抗1
1.3297 ピボット
1.3223 支持1
1.3175 支持2
1.3101 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7934 高値0.7967 安値0.7925
0.8001 ハイブレイク
0.7984 抵抗2
0.7959 抵抗1
0.7942 ピボット
0.7917 支持1
0.7900 支持2
0.7875 ローブレイク
