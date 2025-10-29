東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値152.11　高値152.88　安値151.76

153.86　ハイブレイク
153.37　抵抗2
152.74　抵抗1
152.25　ピボット
151.62　支持1
151.13　支持2
150.50　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1651　高値1.1669　安値1.1626

1.1714　ハイブレイク
1.1692　抵抗2
1.1671　抵抗1
1.1649　ピボット
1.1628　支持1
1.1606　支持2
1.1585　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3272　高値1.3370　安値1.3248

1.3467　ハイブレイク
1.3419　抵抗2
1.3345　抵抗1
1.3297　ピボット
1.3223　支持1
1.3175　支持2
1.3101　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7934　高値0.7967　安値0.7925

0.8001　ハイブレイク
0.7984　抵抗2
0.7959　抵抗1
0.7942　ピボット
0.7917　支持1
0.7900　支持2
0.7875　ローブレイク