◆米大リーグ ワールドシリーズ第４戦 ドジャース―ブルージェイズ（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日午前９時８分開始予定）、２勝１敗でリードしたワールドシリーズ第４戦の本拠地・ブルージェイズ戦のスタメンに「１番・投手」で名を連ねた。投げてはポストシーズン３登板連続の白星、打っては２試合連続弾に期待がかかる。

前日２７日（同２８日）の第３戦はまさに死闘。試合時間６時間３９分だった。最後は延長１８回にフリーマンのサヨナラ本塁打でドジャースが制して２勝１敗。両軍計４４人の選手をつぎ込んだ総力戦で、ドジャースは２日前に９回１０５球で完投していた山本由伸投手（２７）を中１日でブルペンで準備させるほどだった。

第３戦では試合中に栄養補給のために、ブルージェイズベンチには様々なフルーツが用意され、６時間を超えた試合中に選手が栄養補給をしていた。通常の試合ではなかなか見ない光景だが、シュナイダー監督は「ウーバーイーツで頼んだ」と冗談を交えながら、「栄養士のユカがグレードジョブだった。ワールドシリーズではいいものが手に入る」とうれしそうに明かした。

「ユカ」とは日本人スタッフで管理栄養士の讃井（さぬい）友香さん（３１）。今季からブルージェイズのメジャーのチームに帯同し、栄養管理の面からチームを支えている。ドジャースには３人の日本人選手が所属して、多くの日本人スタッフが所属。ブルージェイズは日本人選手こそ所属していないが、昨季まで日本ハムでもプレーしていた加藤豪将氏（３１）もチームスタッフとして支えており、日本人がワールドシリーズの大舞台でもグラウンド内外で活躍している。