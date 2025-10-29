米大リーグのワールドシリーズは２８日（日本時間２９日）、ドジャース（ナ・リーグ）―ブルージェイズ（ア・リーグ）第４戦がロサンゼルスで行われる。

スターティングメンバーが発表され、大谷翔平は１番投手兼指名打者で名を連ねた。試合開始は日本時間午前９時過ぎの予定。（デジタル編集部）

ドジャースの上位打線は４番スミスまで不動だが、前日の第３戦で無安打だったマンシーが５番からＴ・エルナンデスと入れ替わって６番に下がった。

ブルージェイズは前日の試合で、打席でのスイング時に脇腹を痛めたと米メディアが報道した不動の１番指名打者、スプリンガーがスタメンを外れた。ルークスが１番に入り、３番を打っていた主砲のゲレロが２番に上がった。第１戦で代打満塁本塁打のバーガーが７番から４番に上がった。

先発マウンドは今季レギュラーシーズン４勝でサイヤング賞右腕のシェーン・ビーバー。ポストシーズンは３試合に先発して１５日のマリナーズとのリーグ優勝決定シリーズで６回４安打２失点で勝ち投手になっている。

両チームのスタメンは次の通り。

▽ドジャース：１番投手兼ＤＨ大谷、２番遊撃ベッツ、３番一塁フリーマン、４番捕手スミス、５番右翼Ｔ・エルナンデス、６番三塁マンシー、７番二塁エドマン、８番左翼Ｅ・エルナンデス、９番中堅パヘス

▽ブルージェイズ：１番左翼ルークス、２番一塁ゲレロ、３番ＤＨビシェット、４番右翼バーガー、５番捕手キルク、６番中堅バーショ、７番三塁クレメント、８番遊撃Ａ・ヒメネス、９番二塁カイナーファレファ