¡¡¡Ö£Ó£Í£Â£ÃÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º£²£°£²£µ¡¢ºå¿À£±¡Ý£²¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡×¡Ê£²£¸Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡ºå¿À¤ÏºÆ»°¤Î¹¥µ¡¤òÀ¸¤«¤»¤º£²Ï¢ÇÔ¡££±¾¡£²ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥»¡¦¥ê¡¼¥°ÇÆ¼Ô¤Ë¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉ¾ÏÀ²È¤ÎÃ«²ÂÃÎ»á¤Ï¼çÎÏÂÇ¼Ô¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÊ³µ¯¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤ÏºÆ»°¹¥µ¡¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é¤¢¤È°ìËÜ¤¬½Ð¤º¡¢½Å¶ì¤·¤¤ÀËÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤Ï£²¼ººö¤äÏ»²ó°Ê¹ß¤Ë£´»Í»àµå¤ÈÉÕ¤±Æþ¤ë·ä¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤òÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÎ®¤ì¤ò¤Ä¤«¤á¤½¤¦¤Ç¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÂç»³¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£½é²ó¡¢º´Æ£µ±¤ÎÀèÀ©ÆóÎÝÂÇ¤¬½Ð¤Æ¤Ê¤ª£²»àÆóÎÝ¤Ç°ìÈô¡£Ï»²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤¤ì¤º¤ËÃæÈô¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Þ¤À°ÂÂÇ¤¬¤Ê¤¤¾Ç¤ê¤«¤é¤«¡¢¥Ð¥Ã¥È¤òÁá¤¯½Ð¤½¤¦¤È¤·¤ÆÂÎ¤¬³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¡£
¡¡ÂÇÀþÁ´ÂÎ¤ò¸«¤Æ¤âÂè£±Àï¤«¤é£²ÅÀ¡¢£±ÅÀ¡¢£±ÅÀ¤·¤«¼è¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÆâÌõ¤Ï¡¢º´Æ£µ±¤Î£³»î¹çÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤Ë¤è¤ë£³ÂÇÅÀ¤È¡¢Âè£±Àï¤Î¿¹²¼¤ÎÆâÌî¥´¥í¤Ë¤è¤ë£±ÅÀ¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÅê¼ê¿Ø¤Ë¤¦¤Þ¤¯¹¶¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤ËÊ£¿ôÆÀÅÀ¤¬°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê¶ì¤·¤¤¡£
¡¡Ã»´ü·èÀï¤À¤«¤é°ú¤¤º¤é¤º¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢¼¡Àï¤ËÎ×¤à¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂÇÀþ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¶áËÜ¡¢ÃæÌî¡¢¿¹²¼¡¢º´Æ£µ±¡¢Âç»³¤ÎÉÔÆ°¤Î£µ¿Í¤¬Â«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÊÉ¤òÆÍ¤ÇË¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£