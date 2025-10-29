TBS NEWS DIG Powered by JNN

2026年に開催されるミラノ・コルティナダンペッツォ冬季オリンピック™まで100日となった。イタリアで五輪が行われるのは4回目（1956年：コルティナダンペッツォ冬季五輪、1960年：ローマ夏季五輪、2006年：トリノ冬季五輪）となる。開会式は2月6日にミラノで行われ、22日まで17日間の熱き戦いが行われる。ミラノとコルティナダンペッツォを中心にプレダッツォ、リヴィーニョなどで8競技116種目が実施される。

【写真を見る】ミラノ・コルティナ冬季五輪まで100日　開会式は2月6日にミラノで開催、前回大会は金メダル3個【競技日程一覧】

前回の2022年の北京五輪で日本は18個のメダルを獲得。金メダルはスキージャンプ・男子ノーマルヒル個人で小林陵侑（28）、スノーボード・男子ハーフパイプで平野歩夢（26）、スピードスケート・女子1,000mで郄木美帆（31）が獲得した。

【競技スケジュール一覧】※随時更新予定

■開会式6日

■スキー
アルペン　7日〜18日
クロスカントリー　7日〜22日
ジャンプ　7日〜16日
ノルディック複合　11日〜19日
フリースタイル　7日〜21日
スノーボード　5日〜18日

■スケート
スピードスケート　7日〜21日
フィギュアスケート　6日〜19日
ショートトラック　10日〜20日

■アイスホッケー　5日〜22日

■ボブスレー
ボブスレー　15日〜22日
スケルトン　12日〜15日

■リュージュ　7日〜12日

■カーリング　4日〜22日

■バイアスロン　8日〜21日

追加競技
■スキーモ（山岳スキー）　19日〜21日