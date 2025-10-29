2026年に開催されるミラノ・コルティナダンペッツォ冬季オリンピック™まで100日となった。イタリアで五輪が行われるのは4回目（1956年：コルティナダンペッツォ冬季五輪、1960年：ローマ夏季五輪、2006年：トリノ冬季五輪）となる。開会式は2月6日にミラノで行われ、22日まで17日間の熱き戦いが行われる。ミラノとコルティナダンペッツォを中心にプレダッツォ、リヴィーニョなどで8競技116種目が実施される。

前回の2022年の北京五輪で日本は18個のメダルを獲得。金メダルはスキージャンプ・男子ノーマルヒル個人で小林陵侑（28）、スノーボード・男子ハーフパイプで平野歩夢（26）、スピードスケート・女子1,000mで郄木美帆（31）が獲得した。



【競技スケジュール一覧】※随時更新予定

■開会式6日

■スキー

アルペン 7日〜18日

クロスカントリー 7日〜22日

ジャンプ 7日〜16日

ノルディック複合 11日〜19日

フリースタイル 7日〜21日

スノーボード 5日〜18日

■スケート

スピードスケート 7日〜21日

フィギュアスケート 6日〜19日

ショートトラック 10日〜20日

■アイスホッケー 5日〜22日

■ボブスレー

ボブスレー 15日〜22日

スケルトン 12日〜15日

■リュージュ 7日〜12日

■カーリング 4日〜22日

■バイアスロン 8日〜21日

追加競技

■スキーモ（山岳スキー） 19日〜21日