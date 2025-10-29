今回は、家事も育児も完全に妻任せなうえ、暴言ばかり吐くモラハラ夫のせいで、妻が倒れたエピソードを紹介します。

心身ともに限界寸前…

「フルタイム勤務しながら、3人の子育て中である私。一方で夫は家事も育児もまったくやらず、心身ともに限界寸前で……。そのことを夫に愚痴ると『お前は残業なしで帰れるだろ？』『俺の方が疲れてるんだよ！』と暴言を吐かれる始末です。でも私だって本当はもっと働きたいし、家のことは全部私がやっているというのに、なぜそんなことを言われなきゃいけないのかと思います。

そんなある日、ものすごい腹痛におそわれました。すると夫は『また体調悪いアピールかよ……』と暴言を吐いてきましたが、腹痛はひどくなる一方で、いつの間にか意識を失って倒れていたようです。で、その後1週間入院することになりました。体調不良は夫のせいだと思っています」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2023年9月）

▽ これは許せませんね……。夫ももうちょっと妻に思いやりをもって接してくれたら、こんなことにはならなかったと思うのですが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。