NHKの連続テレビ小説「ばけばけ」が新たにスタートした。明治時代の作家・小泉八雲（パトリック・ラフカディオ・ハーン）の妻・小泉セツをモデルにした物語である。ギリシャに生まれて、アイルランドで幼少時代を過ごしたラフカディオ・ハーンが日本に渡ったのは、40歳のとき。翌年に小泉セツと結婚し、46歳で日本国籍を取得。小泉八雲として第2の人生を送った。「耳なし芳一」などの『怪談』で知られる小泉八雲と、その妻の小泉セツは、どんな生涯を送ったのか。『大器晩成列伝 遅咲きの人生には共通点があった！』の著者で偉人研究家の真山知幸氏が解説する。

いい人すぎる銀二郎の実在モデルは？

なんという好青年だろうか。NHKの連続テレビ小説「ばけばけ」で、寛一郎が演じる山根銀二郎の立ち居振る舞いに、そう感心した視聴者も多いことだろう。銀二郎は、郄石あかりが演じる主人公・松野トキの一番目の夫である。婿入りをする形で、愉快な松野家の一員となった。

トキが望んでいた「怪談好き」の男性とあって、2人は微笑ましい結婚生活を送るが、次第に雲行きが怪しくなっていく。機織り工場が閉鎖して、トキは失職。松野家の借金を返すために、銀二郎は荷運びと内職に加えて、客引きの仕事もすることになった。明らかにハードワークで仕事中に倒れてしまうことも。

それでも、小日向文世演じる勘右衛門は、跡取り修行として銀二郎に木刀を振らせることしか考えていない。それどころか、客引きの仕事をする銀二郎に「わが家の格が下がる」と言い放ち「これ以上、恥をさらすな」となじる始末。いや、あなたの家の借金のせいで、お婿さんはこんなにがんばってるんですが……。

とうとう、銀二郎は限界を感じて出奔。置手紙をして、松野家から出て行ってしまった。東京にいるという銀二郎を連れ戻しにいくトキ。その旅費を工面するため、勘右衛門が武士の誇りである鎧や刀を古道具屋に売り払ったのには驚いた。「跡継ぎを連れ戻してまいれ」とトキの背中を押す勘右衛門。少しは反省したようだ。

銀二郎がいい人すぎるがゆえに、なんとかトキと夫婦関係を続けてほしい……と、思わずそう願ってしまうが、それだとラフカディオ・ハーンをモデルとしたヘブンと結ばれることができず、何の物語かわからなくなってしまう。

トキと銀二郎は、離れる運命にある。それがわかっているだけになおさら切ないが、史実においても、トキのモデルである小泉セツは、一度目の結婚が破綻。そのあとにラフカディオ・ハーンと出会っている。

ドラマでの銀二郎のモデルとなった、セツの最初の夫は「前田為二」という。実際は、どんな人物だったのだろうか。

銀二郎のモデル「前田為二」は大坂に逃亡

生まれてすぐ稲垣家の養女となったセツは18歳のときに、前田家から28歳の前田為二を養子として迎えて結婚。為二は鳥取藩士で、稲垣家と同じく没落士族だったという。

ドラマでは二人とも「怪談好き」という設定になっているが、実在の為二は浄瑠璃を好み、近松門左衛門の作品を愛読していたという。為二にすすめられてセツも近松作品を読むようになったというから、ドラマとはジャンルこそ異なるが、文学を通じて親交を深めたところは同じである。

また、セツの義祖父にあたる万右衛門が婿養子の為二を武士の家にふさわしい気風に育てようと厳しく接したこと、さらに稲垣家が重い借金を抱えていて払えるあてもなかったところも、ドラマで描かれている通りである。

あまりにつらい状況に耐えかねて、為二は1年も経たずに家を出て行ってしまう。同じ没落士族として、ある程度、覚悟を決めての婿入りだったに違いないが、稲垣家の窮状ぶりは、想像以上のものだったのだろう。

ドラマでは、為二をモデルとした銀二郎は松江をあとにして東京へとたどり着く。実際の為二は、大坂へと逃げたようだ。場所は違えど、セツがとった行動はドラマと同じである。連れ戻そうと逃亡先まで出向いているのだから、なかなかアグレッシブだ。

だが、結局、セツの説得も届かなかった。為二は松江に帰ることを拒否。セツはむなしく一人で、故郷へと戻っている。

どん底から人生を変える出会いへ

貧しさが離縁の背景にあるだけに、稲垣家へと養女に出された自身の運命を恨みそうなものだが、セツはここまで育ててもらったことに感謝の念しかなかったようだ。「幼少の頃の思い出」でこう振り返っている。

「実父母とはとてもくらべものにならぬ程に養い育ててもらった祖父、父母が大切でまたよかった。それは今に至るまで少しのかわりもない」

とはいえ、まもなく20歳というときに、生涯をともにするはずの人との別離は、つらく苦しいものだったに違いない。

だが、悲しみに暮れる暇もなく、セツはさらに苦しい状況に追い込まれる。明治23年に夫との離婚が正式に決まると、セツは実家である小泉家へと復帰する。

このとき小泉家もまた困窮していたが、すでに実父はなく、男兄弟は働く意思がないという体たらく。そこでセツは、これまでと変わらず稲垣家に身を置いて、養父母と養祖父を支えながら、かつ、小泉家の実母と姉や弟の暮らしまでも背負い、ひたすら機織りの仕事をすることになったのだ。

為二のように出奔してもおかしくない状態だったが、セツは耐え忍んだ。そんなとき、松江の尋常中学校へと赴任してきた英語教師が女中を探している、という話を聞く。彼の名は、ラフカディオ・ハーン。セツは住み込み女中として、ハーンのもとで働くことになった。

セツの人生が大きく動き出そうとしていた。

