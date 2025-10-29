竹内涼真と町田啓太がW主演を務めるNetflix映画『10DANCE』の配信日が12月18日に決定。あわせて、土居志央梨、石井杏奈、浜田信也、前田旺志郎の出演が発表された。

参考：竹内涼真×町田啓太、ダンスの実力は折り紙付き！ 『10DANCE』は“官能”がキーワードに

男性2人のダンスに懸ける情熱、闘志、対抗心、そして苦悩や嫉妬を描いた、講談社『ヤングマガジン』で連載中の井上佐藤による同名漫画を実写映画化する本作。『るろうに剣心』シリーズ、『レジェンド＆バタフライ』などの大友啓史が監督を務める。

W主演を務めるのは、ドラマ『スミカスミレ』（テレビ朝日系）以来、約8年ぶりの共演となる竹内と町田。ラテンダンス日本チャンピオンで、世界に通用する実力を持ちながら、ある理由から国内の大会にこだわる主人公・鈴木信也を竹内、鈴木を“10ダンス”の世界に誘う、スタンダードダンス日本チャンピオンで世界2位という記録を持つ、もう一人の主人公・杉木信也を町田がそれぞれ演じる。なお竹内は、Netflix初参加となる本作で、社交ダンスに初挑戦する。

ラテンダンスの日本チャンピオン・鈴木信也（竹内涼真）とスタンダードダンスの日本チャンピオンで世界2位の記録を持つ杉木信也（町田啓太）。土俵は違えど、名前が1文字違いであることから比較されることに、負けず嫌いな鈴木は苛立ちをおぼえていた。そんなある日、杉木から「“10ダンス”でチャンピオンをともに目指そう」と突然誘いを受ける。10ダンスとは、ラテン5種とスタンダード5種の両方を極めたダンサーたちが、全10種類のダンスで競い合う競技ダンスのこと。それぞれが教え合い、世界を目指そうという杉木の提案に対して、最初はその余りの無謀さから断る鈴木だったが、挑発的で闘争心を煽るような杉木の態度に押し負けて、怒りのまま引き受けることに。性格も何もかも正反対な2人はぶつかりながらも、日々レッスンを重ねるなかで互いに切磋琢磨し、徐々に距離を縮めていく。そして次第に鈴木は杉木に惹かれ始めていることに気づく。

土居と石井が演じるのは“2人の信也”のそれぞれのダンスパートナー。NHK連続テレビ小説『虎に翼』のスピンオフドラマ『山田轟法律事務所』が2026年3月に放送予定の土居は、長いバレエ経験を活かしつつ、イメージの異なる情熱的なダンサーで、竹内演じる鈴木のパートナーとなる田嶋アキを演じる。

一方、『ガールズ・ステップ』や『チア☆ダン』（TBS系）などでもダンスを披露した石井は、冷静で気品のあるダンサーで、町田演じる杉木信也のパートナーとなる矢上房子を演じる。

さらに、彼らの活躍を追うダンス業界誌の編集者役で、浜田と前田が出演する。

あわせて、4人のダンスに懸ける情熱と闘志がほとばしる場面写真が公開。目を見張るほどの見事な開脚を披露する田嶋（土居志央梨）や堂々たる貫禄を感じさせる矢上（石井杏奈）の姿も捉えられている。 （文＝リアルサウンド編集部）