２９日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０９：３０ 豪・消費者物価指数

１４：００ 日・消費者態度指数

１８：３０ 英・消費者信用残高

１８：３０ 英・マネーサプライ

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２１：３０ 米・卸売在庫

２３：００ 米・住宅販売保留指数

※日・日銀金融政策決定会合（１日目）

※香港市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：ユアテック<1934>，山パン<2212>，カンロ<2216>，カワチ薬品<2664>，東エレデバ<2760>，カゴメ<2811>，トクヤマ<4043>，四国化ＨＤ<4099>，ＰＩ<4290>，東映アニメ<4816>，ＪＦＥシステ<4832>，コニシ<4956>，ＡＲＥＨＤ<5857>，横河ブＨＤ<5911>，ディスコ<6146>，コマツ<6301>，小森<6349>，アマノ<6436>，ＮＥＣ<6701>，キーエンス<6861>，日本アビオ<6946>，エクセディ<7278>，日本ライフL<7575>，松井<8628>，日本取引所<8697>，ＪＲ東海<9022>，Ｇｅｎｋｙ<9267>，東ガス<9531>，カプコン<9697>，ＳＣＳＫ<9719>ほか

※海外企業決算発表：アルファベット，ボーイング，キャタピラー，マイクロソフト，メタプラットフォームズほか



（注）米連邦政府機関の一部閉鎖に伴い，米国の経済統計の発表日程に変更の可能性があります。



