２８日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５２円１１銭前後と前日と比べて８０銭弱のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７７円２３銭前後と同８０銭程度のユーロ安・円高だった。



米財務省は日本時間２８日午後、ベッセント米財務長官が日米財務相会談で「インフレ期待を安定させ続け、過度な為替レートの変動を防ぐうえで、健全な金融政策の策定とコミュニケーションが重要な役割を担う」と日銀の金融政策に言及したことを明らかにした。市場では米政府が円安・ドル高進行を許容しない姿勢を示したと受け止められ、この日の東京市場ではドル円相場が一時１５１円７６銭まで軟化した。その後は１５２円３０銭台に下げ渋る場面もあったが、２８～２９日開催の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）や２９～３０日に開かれる日銀金融政策決定会合の結果発表を控えてドル買いは続かず。米調査会社コンファレンス・ボードが２８日発表した１０月の米消費者信頼感指数が６カ月ぶりの低水準となったことがドルの重荷となった面もあった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６５１ドル前後と前日に比べて０．０００６ドル程度のユーロ高・ドル安だった。



出所：MINKABU PRESS