¡¡28Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ï¡¢NY¥À¥¦¡¢ S¡õP500¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Î¼çÍ×¤Ê³ô²Á»Ø¿ô¤¬¾å¾º¡£30Æü¤Î¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÈÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ë¤è¤ëÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹µ¤¨¤Æ¡¢ËÇ°×ÌäÂê¤ò½ä¤ëÊÆÃæÂÐÎ©¤Î´ËÏÂ´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷Íý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤¬29Æü¤Þ¤Ç³«¤¯ÊÆÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡ÊFOMC¡Ë¤ÇÍø²¼¤²¤ò·è¤á¤ë¤È¤Î´ÑÂ¬¤¬Åê»ñ²È¿´Íý¤òÌÀ¤ë¤¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë·è»»¤òÈ¯É½¤·¤¿¥·¥ãー¥¦¥£¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º ¤¬Çã¤ï¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢ ¤Ï³«È¯¼Ô²ñµÄ¡ÊGTC¡Ë¤Ç¥Õ¥¡¥óCEO¡ÊºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤¬¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë´ØÏ¢À½ÉÊ¤Î¶¯¤¤¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¡¢¾å¾ìÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡£¥ªー¥×¥óAI¤È¿·¤¿¤Ê·ÀÌó¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È ¤âÇã¤ï¤ì¡¢NY¥À¥¦¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¡£
¡¡S¡õP500¶È¼ïÊÌ»Ø¿ô¤ÏÈ¾Æ³ÂÎŽ¥Æ±À½Â¤ÁõÃÖ¡¢¼«Æ°¼Ö¡¦Æ±ÉôÉÊ¡¢¼«Æ°¼Ö¡¦Æ±ÉôÉÊ¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¡¦¥µー¥Ó¥¹¤¬¾å¾º¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢ÉÔÆ°»º¡¢¾ÃÈñ¼Ô¥µー¥Ó¥¹¡¢ÊÝ¸±¤¬²¼Íî¡£NY¥À¥¦¹½À®ÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ãー¥¦¥£¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤Î¤Û¤«¡¢¥·¥¹¥³¥·¥¹¥Æ¥à¥º ¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥³¥à ¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥Ø¥ë¥¹¡¦¥°¥ëー¥× ¤¬Çã¤ï¤ì¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡¦¥¨¥ó¥É¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó ¡¢¥Ê¥¤¥ ¡¢¥¦¥©¥ë¥Þー¥È ¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É ¡¢¥á¥ë¥¯ ¤¬ÆðÄ´¡£
¡¡¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡Ê12·î¸Â¡Ë¤ÎÀ¶»»ÃÍ¤Ï¡¢ÂçºåÈæ235±ß¹â¤Î5Ëü0695±ß¤À¤Ã¤¿¡£Æü·Ð225ÀèÊª¡Ê12·î¸Â¡Ë¤Î¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÆüÃæÈæ80±ß°Â¤Î5Ëü0380±ß¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Ä¾¸å¤Ë¤Ä¤±¤¿5Ëü0290±ß¤ò°ÂÃÍ¤Ë¥í¥ó¥°Í¥Àª¤È¤Ê¤ê¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ¥×¥é¥¹·÷¤ò²óÉü¡£ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Î¼è°ú³«»Ï»þ¤Ë5Ëü0600±ßÂæ¤Ë¾è¤»¤ë¤È¡¢ÃæÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¾å¤Ø¤Î¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢5Ëü0810±ß¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÍø¿©¤¤¤ËÈ¼¤¦¥í¥ó¥°²ò¾Ã¤Ë¤è¤ê¾å¤²Éý¤ò½Ì¤á¡¢5Ëü0660±ß¤Ç¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¤Ï¥·¥«¥´ÀèÊª¤Ë¥µ¥ä´ó¤»¤¹¤ë·Á¤«¤é¡¢Çã¤¤Àè¹Ô¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Ê¤ÉÈ¾Æ³ÂÎ³ô¤¬Çã¤ï¤ì¡¢¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢È¾Æ³ÂÎ¡ÊSOX¡Ë»Ø¿ô¤ÏÏ¢Æü¤Ç¾å¾ìÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËºòÍ¼¡¢2026Ç¯3·î´ü¤Î¾åÊý½¤Àµ¤òÈ¯É½¤·¤¿¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È<6857>¡ÎÅì¾ÚP¡Ï¤¬ÊÆÍÂÂ÷¾Ú·ô¡ÊADR¡Ë¤Ç6¡ó¤¢¤Þ¤ê¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¤Ï¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÀáÌÜ¤Î5Ëü0500±ß¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ½ª¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¤Î+2¦Ò¡Ê5Ëü1380±ß¡Ë¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤½¤¦¤À¡£½µÂ¤Î+2¦Ò¡Ê5Ëü0680±ß¡Ë¤¬»Ù»ýÀþ¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¾å¤Ø¤Î¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¶¯¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¥·¥çー¥È¥«¥Ðー¤òÍ¶¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡¢ºòÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¡¢ÆüÊÆ¤ÎÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤è¤¦¡£
¡¡FOMC¤äÆü¶ä¤Î¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¡¢ÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹µ¤¨¡¢Çã¤¤°ì½ä¸å¤Ïç±Ãå´¶¤¬¶¯¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢»ý¤Á¹âÄ´À°¤Î¥í¥ó¥°²ò¾Ã¤â°Õ¼±¤µ¤ì¤½¤¦¤À¤¬¡¢5Ëü0500±ß¤ò²¼²ó¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï²¡¤·ÌÜÂÔ¤ÁÁÀ¤¤¤Î¥í¥ó¥°ÂÐ±þ¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤è¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤Î5Ëü0375±ß¤«¤é5Ëü1375±ß¤È¤ä¤ä¹¤á¤Î¥ì¥ó¥¸¤òÁÛÄê¤¹¤ë¡£
¡¡28Æü¤ÎÊÆVIX»Ø¿ô¤Ï16.42¡Ê27Æü¤Ï15.79¡Ë¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£Á°Æü¤ËÌó1¥«·î¤Ö¤ê¤Ë16.00¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¤ÏÈ¿È¯¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£ÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹µ¤¨¤Æ³Ú´Ñ»ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢75Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¡Ê16.46¡Ë¤¬¾åÃÍÄñ¹³Àþ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥¹¥¯Áª¹¥¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡ºòÆü¤ÎNTÇÜÎ¨¤ÏÀèÊªÃæ¿´¸Â·î¤Ç15.31ÇÜ¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£21Æü¤Ë¤Ä¤±¤¿15.25ÇÜ¤òÆÍÇË¤·¡¢¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¤Î+2¦Ò¡Ê15.42ÇÜ¡Ë¤¬¼ÍÄø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È¤¬¾å¾ºÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢NT¥í¥ó¥°¤Ë¿¶¤ì¤ä¤¹¤¤¼ûµë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
