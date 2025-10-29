Image: Xiaomi via Gizmodo US

イヤホンしちゃったら意味ないか。

昨今のスマホメーカーは大変です。次々と新機種を投入しつつ、常に限界に挑戦し続ければならないのですから。大きな画面に高性能カメラ、高速で優秀なチップ、そして長寿命のバッテリー。すべてを「もっと大きく、もっと長く」というトレンドから唯一逃れてきたのが、スピーカーです。

ただ、ガジェット業界に「絶対ない」という言葉はありません。

Xiaomi（シャオミ）の新作スマホ、Redmi K90 Pro Maxを見れば、ついにスピーカーも、カメラバンプと同じく巨大化の時代に入ったことがわかります。

Xiaomi社は先日、最新のスピーカーシステムをWeiboに投稿しました。非常にパワフルで迫力ある音を実現していますが、それもそのはず。なんと、あのBose社が手掛けているのです。

Boseがチューニングしたスピーカーシステムは2. 1chで、単なる2スピーカーではなく、サブウーファーも搭載されています。構成は、「スーパーリニア」スピーカー2基と「特大ウーファー」1基とのこと。

スマートフォンにこれだけのスピーカーシステムが搭載されると、いったいどんな音が出るのか想像もつきませんが、おそらく大きな音量が出るのでしょう。しかもBoseがチューニングを担当していますから、単なる大音量ではなく音質もかなり優秀なはず。

とはいえ実際に聞いてみなければ断言はできません。また、サウンドシステムの規模以外だけでなく、スピーカーシステムの配置位置にも注目です。

主要コンポーネントはカメラバンプに収められている模様。これは、Xiaomiがスピーカーを写真撮影機能と同じくらい重要視していることの表れなのでしょう。つまり、カメラバンプは今やイメージセンサーやレンズ以外のコンポーネントにとって重要な収納スペースとなっているのです。

Image: Xiaomi via Gizmodo US

Image: Xiaomi via Gizmodo US

一部の人（多分ほんとにごく一部のニッチ）にとっては、たしかにカメラとスピーカーは同じくらい重要なのかもしれません。意外にも、スマホでゲームを楽しむ方々は一定数存在します。モバイルコントローラーで『原神』をプレイする熱心なプレイヤーであれば、高性能・高リフレッシュレートの美しい画面に加え、迫力あるサウンドまで提供してくれるデバイスがあったら、使ってみたくなるはず。

ただしモバイルゲームコントローラーとの互換性は、機種によってまちまち。というのも、コントローラーによってはスピーカーシステムを覆ってしまうものもあるからです。

スマホをそんな風に使っている人は、ハッキリ言って少数派。でもそんな彼らには、2.1chのBoseチューニングスピーカーは理にかなっているのでしょう。ただ、公共の場で、こんなスピーカーシステムでインスタのリールやTikTokを爆音再生する光景はあまり見たくありませんね。

XiaomiのRedmi K90 Pro Maxが、「スマホに大型サブウーファーを搭載してみた」という実験結果から何を得るかはわかりませんが、Boseがスマートフォン市場に参入したことは大きな意義があります。スピーカーは現段階で、アップグレードが飽和状態になっていない貴重な分野ですから。

スマホの外部オーディオ音がポータブルBluetoothスピーカーに近づくのであれば、それは喜ぶべきこと。ただ、実際はわずらわしさもあるのだろうな、とも思います。

まだユーザー側の心の準備は万端ではありませんが、今後はサブウーファー搭載スマホが台頭してきそうです。