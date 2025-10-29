◇SMBC日本シリーズ2025 第3戦 阪神1-2ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ（2025年10月28日 甲子園）

1点を追う9回裏2死一、二塁、遊ゴロに凡退した森下翔太は唇をかみしめた。敗戦後のスタンド一礼のため、上げた顔は自らへの怒りか、阿修羅（あしゅら）のような形相をしていた。

「最後の打者になった時、その本性が見える」と野村克也が語っている。永谷脩『野村克也 勝利の方程式』（三笠書房）にあった。「人間は窮地に追い込まれるほど本性があらわれる」

ならば森下の、そして阪神の闘志や悔恨、無念は本物である。野村が弱いチームの症状と断じた「ドンマイ」など傷のなめ合いはなかった。

予想通り1―2のロースコア接戦だった。敗因は「あと1本」が出なかった打線か。何しろ4〜9回と6回続けて好機を逃した。11残塁。走者得点圏で実に14打数無安打（1敬遠）と沈黙した。1回裏の1点は2死一塁からの二塁打だった。

広い甲子園を本拠地とする阪神は伝統的に投手力を含め「守り勝つ野球」を掲げる。チーム状態を診断する際「守れている間は大丈夫」と言われてきた。首脳陣が代々伝えてきた見方である。

その点では実によく守った。1回表先頭の一、二塁間ゴロは中野拓夢が回り込む得意技で事なきをえた。2回表1死一塁では三遊間ゴロを小幡竜平が素早く処理して6―4―3併殺に仕留めた。5回表無死二塁では相手バスターに対し前進守備の大山悠輔が三塁送球。挟殺で二塁走者と二進を狙う打者走者を刺す併殺を完成させた。6回表1死一、三塁ではバックホームの前進守備でなく、二遊間は二塁上での併殺を狙う中間守備を敷き、二ゴロ併殺を奪った。

シーズン守備成績を比べると、阪神はセ・リーグ最少の失策57、同最高の守備率9割8分9厘。ソフトバンクはパ・リーグ最多の失策77に同最低の9割8分5厘。この失策20個、確率にして4厘の差がしのぎ合いの接戦で生きるとみていた。

確かに相手には失策や内野安打、捕逸……など拙守もあった。それでも6回裏1死一、二塁からリバン・モイネロが一塁側邪飛を好捕。さらに左前への飛球を今宮健太がジャンプ一番好捕して同点打をもぎとられた。要所で美技があった。

阪神は得意とする投手と守備の踏ん張りで敗れたわけだ。やり返すしかない。あと2試合甲子園でやれる。日本一になるため再び博多に乗り込むのである。 ＝敬称略＝ （編集委員）