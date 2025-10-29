29日（水）は広く晴れるでしょう。ヒンヤリ乾燥した空気になりそうです。

＜29日（水）の天気＞

明け方にかけて、北海道上川では25センチの雪が積もり、この時期としては記録的な積雪となりました。冬型の気圧配置はゆるんできているため、北海道の雪は昼過ぎにはやむところが多いでしょう。次第に高気圧に覆われて、日中は日本海側も含め広い範囲で日差しが届く見込みです。冷たい北風は弱まるところが多いですが、寒気が残りヒンヤリとしそうです。空気が乾燥しますので、肌や喉の保湿ケアが必要です。一方、高気圧の縁にあたる伊豆諸島では、大雨や強風・高波に気をつけてください。

＜予想最高気温（前日差）＞

日差しのわりに気温が上がらず、11月並みのところが多いでしょう。関東は前日より大幅に低くなる見込みです。

札幌 10℃（＋3）

仙台 15℃（±0）

新潟 16℃（±0）

東京 18℃（-3）

名古屋 20℃（＋1）

大阪 20℃（＋1）

鳥取 19℃（＋1）

高知 23℃（＋2）

福岡 21℃（＋3）

＜週間予報＞

■大阪〜那覇

30日（木）も晴れ、暖かく過ごしやすいでしょう。31日（金）は太平洋側を中心に雨が強まる見込みです。11月1日（土）は次第に回復して、2日（日）と3日（月）は行楽日和になりそうです。

■札幌〜名古屋30日（木）は北海道も含めて広く晴れるでしょう。放射冷却が効いて、引き続き朝の冷え込みが強まりそうです。31日（金）の夜〜11月1日（土）にかけては、雨や風が強まって荒れた天気になる見込みです。関東や東海では2日（日）には日差しが戻りますが、北日本や北陸では冷たい雨が降るでしょう。