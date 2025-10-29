「ひと癖が可愛すぎる！」【しまむら】1点投入でサマ見え♡「優秀トップス」

コーデがなんだかパッとしない……。それなら、1点投入でサマ見えするひとクセありなトップスを取り入れてみて。【しまむら】にも、そんなアイテムがたくさん揃っています。ドロスト & ショート丈でトレンド感のあるチェック柄シャツや、着映え力抜群のフリンジベストなど、テクニックいらずにセンスアップを狙える「優秀トップス」は、おしゃれが苦手な人の強い味方になるかも。

一癖デザインで周りと差がつくチェック柄シャツ

【しまむら】「チェックフロントドロストSH」\1,639（税込）

シルエットを変えられるフロントのドローコードと、短め丈が新鮮なチェック柄シャツ。周りと差がつけられそうなシャツは、「一癖が可愛すぎる」と@saharu_87さんもお気に入りの様子。落ち着いた配色なので、派手見えしすぎずデイリーコーデで活躍しそうです。

コスパ最高かも！ 長く愛用できるフェミニントップス

【しまむら】「RIRIKAソデフリルPO」\1,089（税込）

ボリューム感のあるフリルスリーブと、ポコポコとした花柄生地が可愛いトップス。上品な華やかさをプラスできるトップスを投入すれば、シンプルコーデも即おしゃれ見えしそう。@chii_150cmさんによると「合わせ方次第で秋～春まで長く使えそうです」とのこと。着回し力が高いトップスは、コスパ最高アイテムと言えそうです。

1点投入でサマになる主役級ベスト

【しまむら】「フリンジUネックベスト」\1,639（税込）

フリンジをたっぷりあしらったデザインで、トレンド感のある着こなしを楽しめるベスト。なんだか物足りない……そんなシンプルコーデも、1点投入するだけでグッと今っぽく垢抜けた印象に。顔まわりがスッキリ見える深めのUネックタイプなので、クルーネックTやタートルネックニットとの相性も良さそうです。

きちんと感も可愛いも備わったギャザーブラウス

【しまむら】「ワッシャーギャザーBL」\1,639（税込）

くしゅくしゅとギャザーを寄せたデザインが、フェミニンな雰囲気を演出。きちんと感も可愛さも備わったシャツは、ミドル世代の強い味方になりそう。腰にかかる着丈ですっきりと着こなせるので、ボトムスを選ばず合わせやすそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@saharu_87様、@chii_150cm様、@hiro77and様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

