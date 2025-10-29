イスラエルのネタニヤフ首相の指示で同国軍がガザへの攻撃を行った/Alex Kolomoisky/AP via CNN Newsource

エルサレム（ＣＮＮ）イスラエルがパレスチナ自治区ガザ地区を攻撃し、少なくとも２０人が死亡した。これに先駆け同国は、イスラム組織ハマスが米国仲介による停戦合意に違反し、人質の遺体回収を装ったと非難していた。

イスラエルのネタニヤフ首相は２８日、軍に向けて「ガザ地区への即時かつ強力な攻撃」を実施するよう指示した。首相府が短い声明で発表した。米当局者はＣＮＮに対し、ガザ地区への攻撃実施の決定は米国に通知されたと明らかにした。

軍当局者は、ハマスがイスラエル占領下のガザ地区と残りの地域を隔てるいわゆるイエローラインの東側でイスラエル軍を攻撃したと主張した。当局者によれば、ガザ南部ラファにいたイスラエル軍は、ＲＰＧ（ロケット推進式擲弾＜てきだん＞）と狙撃兵の攻撃を受けたという。

イスラエルのカッツ国防相は、ハマスはイスラエル国防軍（ＩＤＦ）兵士への攻撃に対して「大きな代償」を払うことになるだろうと述べ、イスラエルは「強力な武力」で対応すると約束した。

ガザ地区内の病院によると、その後のガザ全域での攻撃で少なくとも２０人が死亡した。ガザ市サブラ地区では少なくとも女性３人と男性１人が、ガザ地区南部のハンユニスでは子ども２人と女性１人を含む少なくとも５人が死亡したと、ガザ民間防衛局は述べている。

ＣＮＮは、これらの攻撃についてＩＤＦにコメントを求めている。

ハマスは、イスラエルによる「犯罪的な爆撃」を非難し、停戦合意に違反すると述べた。また、ＩＤＦ兵士への攻撃を否定した。しかし、停戦は依然として順守するとの立場を示した。

これより前にイスラエル首相府は、ハマスが引き渡した人質の遺体の一部がガザにまだ残されている人質１３人の遺体のものではなかったことから、ハマスが停戦合意に「明らかに違反」していると非難していた。

イスラエル軍はまた、ハマスの戦闘員らがガザ市で白い布に包んだ遺体を埋め、赤十字職員の前で遺体の回収を装ったところだとするドローン（無人機）の映像を公開した。

１５分近くにわたる映像では、男性３人がブルドーザーで掘り返されたところに布で包まれた遺体を引きずり入れ、土をかぶせている。遺体が完全に覆われた後にブルドーザーで土をどけ、ほどなくして現場に到着した赤十字職員らの前で遺体が掘り出されている。赤十字職員が近くにいる中、遺体が埋められてから再び掘り起こされるところを携帯電話で撮影する様子も映っている。

イスラエル軍はこの映像について、ハマスが「残りの人質の遺体発見に取り組んでいるという虚偽の印象を与えようとしている」ことを示すものだと述べた。

赤十字は、「映像に見られるように、チームの到着前に遺体がそこに置かれたとは認識していなかった」と述べた。