同窓会で「えっ、本当に！？」保健室の常連だった“か弱い友人”が、、、25年ぶりの再会で『驚きの姿』に

高校時代の友人Yちゃんは、体がとても弱く、授業中に倒れて保健室へ運ばれることもありました。

体調不良で遅刻や欠席が多く、体育も見学が中心。か細くて守ってあげたくなるような存在でした。

その後お互い地元を離れたので、二十五年経った今、同窓会での再会を楽しみにしていたのですが……。

細身で病弱な友人

同窓会で再会したYちゃんは、堂々とした「肝っ玉母ちゃん」になっていて最初は気づけませんでした。

場を仕切って周囲をまとめる姿は、保健室で休んでいた高校時代の彼女とは別人のよう。

人は環境や経験によって、こんなにも強く成長するのだと感じました。

【体験者：50代・筆者、回答時期：2025年9月】

Illustrator：乙野

FTNコラムニスト：大下ユウ

歯科衛生士として長年活躍後、一般事務、そして子育てを経て再び歯科衛生士に復帰。その後、自身の経験を活かし、対人関係の仕事とは真逆の在宅ワークであるWebライターに挑戦。現在は、歯科・医療関係、占い、子育て、料理といった幅広いジャンルで、自身の経験や家族・友人へのヒアリングを通して、読者の心に響く記事を執筆中。