同窓会で「えっ、本当に！？」保健室の常連だった“か弱い友人”が、、、25年ぶりの再会で『驚きの姿』に
高校時代の友人Yちゃんは、体がとても弱く、授業中に倒れて保健室へ運ばれることもありました。
体調不良で遅刻や欠席が多く、体育も見学が中心。か細くて守ってあげたくなるような存在でした。
その後お互い地元を離れたので、二十五年経った今、同窓会での再会を楽しみにしていたのですが……。
細身で病弱な友人
同窓会で再会したYちゃんは、堂々とした「肝っ玉母ちゃん」になっていて最初は気づけませんでした。
場を仕切って周囲をまとめる姿は、保健室で休んでいた高校時代の彼女とは別人のよう。
人は環境や経験によって、こんなにも強く成長するのだと感じました。
【体験者：50代・筆者、回答時期：2025年9月】
