《スクープ入手！》子育てしながら特殊詐欺を行うメンバーも…JPドラゴン「特殊詐欺アジト」内部写真

アジトには無数の名簿が置かれて……

Ｔシャツに短パンというラフな格好の中年男女たちが囲むテーブルの上には、書類の束やノートパソコン、スマホ、大量のSIMカードが雑然と置かれている。壁には大きなスクリーンが１つ。２階へ続く階段の下にはビールケースも見える。

これはフィリピンを拠点に特殊詐欺を続けていた日本人男女５人が10月７日夜、当局に拘束された際の映像の一部だ。

現場は首都マニラの中心部から南に車で３時間ほど離れた地方のアパートの一室。広さ約50平方メートル、ベッドルームが３つあるメゾネットタイプの部屋だ。

書類の左上には「りすと」という文字がプリントされ、日本人の氏名、生年、住所、電話番号などの個人情報がズラッと並んでいる。現場にいたフィリピン入国管理局の幹部はこう答えた。

「５人は拘束される直前までアパートで特殊詐欺を続けていた。その証拠がこれら個人情報のリストやＳＩＭカードだ」

拘束されたのは岩本三矢子（34）、原田訓睦(のりちか)（48）ら５人の容疑者。警察官を装って電話をかけ、高齢者から現金をだまし取った特殊詐欺事件に関与したとして、’23年６月に福岡簡易裁判所から詐欺容疑で逮捕状が出ていた。

５人は不良邦人の犯罪組織「ＪＰドラゴン」と接点を持っていた。この組織は「ルフィ強盗団」と呼ばれる特殊詐欺グループともつながっていたとされ、トップは吉岡竜司（55）という現地裏社会の黒幕だった。その吉岡が今年６月に拘束され、ＪＰドラゴンは壊滅したと見られていたが、残党が暗躍していたのだ。

なかでも岩本はＪＰドラゴン内に箱（特殊詐欺を行うチームのこと）を作り、他の４人を率いていたとされ、「女版ＪＰドラゴン」と呼ぶ者もいたという。そんなカリスマには少し特殊な事情があった。

岩本の驚きの秘密

「岩本には子供がいた。まだ５〜６歳ほどの男の子だ。拘束時にはフィリピン人の共犯者が面倒をみていたから、現場にはいなかった」（前出・入国管理局幹部）

父親の所在は不明だという。岩本はシングルマザーとして子育てしながら特殊詐欺を行っていたのだ。同幹部が続ける。

「フィリピンの捜査当局は今年に入り、岩本らを含め特殊詐欺に関与した日本人容疑者少なくとも16人を拘束した。それでもまだＪＰドラゴンの残党は潜伏を続けており、ナンバー２も野放し状態だ。ヤツらの居場所はわかっておらず、全滅にはまだ時間がかかるだろう」

″アジト″はほかにも存在するとみられる。闇の組織は、今もフィリピンの地下で蠢(うごめ)いているのだ。（文中、一部敬称略）

『FRIDAY』2025年11月７日号より

取材・文：水谷竹秀