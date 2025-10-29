Netflix映画「10DANCE」12月18日配信決定 竹内涼真＆町田啓太の“ダンスパートナー役”キャスト解禁
【モデルプレス＝2025/10/29】俳優の竹内涼真と町田啓太がW主演を務めるNetflix映画「10DANCE」の配信日が、12月18日に決定。あわせて、追加キャストが解禁された。
【写真】土居志央梨、ダンサー役で圧巻開脚パフォーマンス
この度、竹内演じる鈴木信也、町田演じる杉木信也、“2人の信也”のそれぞれのダンスパートナー役キャストが解禁。鈴木のダンスパートナー・田嶋アキを演じるのは、土居志央梨。連続テレビ小説「虎に翼」の男装の弁護士・山田よね役で注目を浴び、主演となるスピンオフドラマ「山田轟法律事務所」が来年3月放送予定の土居は、長いバレエ経験を活かした表現力で、ガラリとイメージの異なる情熱的なダンサーを演じる。
そして、杉木のダンスパートナー・矢上房子を演じるのは、石井杏奈。「ガールズ・ステップ」や「チア☆ダン」など映画やドラマでもダンスを披露し、「ソロモンの偽証」でブルーリボン賞新人賞を受賞するなどその高い身体能力と演技力に定評のある石井は、冷静で気品のあるダンサーを演じる。
本作は“2人の信也”の物語が軸になっているが、パートナーとして彼らを支えながら共に〈10ダンス〉の頂点を目指すストーリーの為、彼女たち自身も常にプレッシャーと闘う役どころ。土居と石井は、他ジャンルのダンス経験を活かしつつ、社交ダンス未経験という立場から、一から過酷なダンスレッスンを乗り越え、美しくも力強く、そして妖艶に踊り演じている。
あわせて、4人のダンスに懸ける情熱と闘志がほとばしる場面カットも公開。ラテン部門の日本チャンピオン・鈴木のパートナー役として、かつてはクラシックバレエでプロの道も目指していたほどの実力を持つ土居は、思わず目を見張るほどの見事な開脚を見せている。
プロダンサーとしての活躍も記憶に新しい石井は、スタンダード部門の日本チャンピオンにして世界2位であり「帝王」の異名をとる杉木のパートナー役として、堂々たる貫禄を感じさせている。
あわせて、彼らの活躍を追うダンス業界誌の編集者役に、浜田信也、前田旺志郎が出演することも明らかになった。
男性2人のダンスに懸ける情熱と闘志、苦悩、嫉妬、愛を描いた井上佐藤氏によるヒット漫画「10DANCE」（講談社「ヤングマガジン」連載）。競技ダンス漫画の先駆け的作品として人気を博しているだけでなく「このBLがやばい！2019」を受賞するなど、読む人の心を鷲掴みする甘く刺激的な男性同士の愛とダンスの物語が、Netflix映画として実写化される。
W主演を務めるのは、約8年ぶりの共演となる竹内と町田。主演作「六本木クラス」や「ブラックペアン」シリーズ、さらには放送中のTBSドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」など話題作への出演が続く竹内は、今作がNetflix作品初参加となる。ラテンダンス日本チャンピオンで世界に通用する実力を持ちながらも、ある理由から国内の大会にこだわる主人公・鈴木信也を演じ、社交ダンスに初挑戦した。
一方、「幽☆遊☆白書」「グラスハート」などNetflix注目作品への出演も続く町田が演じるのは、もう1人の主人公・杉木信也。スタンダード（ボールルームダンス）日本チャンピオンで世界2位の記録を持ち、竹内の演じる鈴木を〈10ダンス〉の世界に誘う役どころを堂々と演じた。
監督を務めるのは「るろうに剣心」シリーズ、「レジェンド＆バタフライ」の大友啓史氏。「肉体も精神も極限まで追い詰められる、実はゴージャスなトライアスロン」と言われる〈10ダンス〉の世界を、ダイナミックかつ繊細に、豪華絢爛に映し出す。（modelpress編集部）
