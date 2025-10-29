1,900円ってマジ！？【ワークマン】オンオフ活躍しそう♡「新作パンツ」

そろそろ冬に向けて洋服を買い足したい時期。オンにもオフにも使えるシンプルなデザインのパンツを買っておけば、ヘビロテできそうです。そこでおすすめしたいのが【ワークマン】から登場した新作パンツ。洗練見えが狙えるうえ、ストレッチ素材で動きやすいのも魅力です。お財布に優しい価格なので、ぜひ在庫があるうちにゲットして。

楽ちんさと大人っぽさを両立したキレイめパンツ

【ワークマン】「レディースウィモーションストレッチウォームパンツ」\1,900（税込）

スラリとした美しいシルエットで、キレイ見えが狙えるパンツ。公式サイトには「オフィスやお出かけ、お家でも」とあり、幅広いシーンで活躍が期待できます。ストレッチ素材で動きやすく、裏起毛素材が使われているため防寒にも役立ちそう。着まわしやすいベージュ・ブラック・チャコール・ブルー・カーキの全5色展開です。

ボディラインを美しく演出する楽ちんパンツ

【ワークマン】「レディースウィモーションシェイプ ストレッチパンツ」\1,900（税込）

「後ろ姿を大研究して生まれました」と公式サイトで紹介されているパンツ。しゃがんだときにインナーが見えにくい後ろの股上深め構造、ヒップラインが上向きに見えるポケットの配置、後ろ身頃の大きめ設計によって、後ろ姿がキレイに見えるようデザインされています。グレー・ブラック・ブラウンという上品な色展開で着まわしやすく、プライベートからお仕事シーンまで幅広く活躍してくれそうです。

writer：Emika.M