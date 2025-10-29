中1日で登板準備、山本由伸の献身を真っ先に称えた大谷

米大リーグのドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に6-5でサヨナラ勝ちし、通算2勝1敗とした。フレディ・フリーマン内野手がサヨナラ本塁打。試合後、ベンチを飛び出した大谷翔平投手が見せた意外な行動がファンの注目を集めている。

両手を突き上げた大谷は、一目散に外野に向かって走り出した。一方でブルペンから飛び出して来たのは山本由伸投手だ。この試合、ドジャースは実に10投手を起用。最後の砦として、25日（同26日）の第2戦で105球完投した山本が肩を作る緊急事態の中、ようやく試合は終わった。

大谷は同じく走ってきた佐々木とともに山本と肩を組み、ぐるぐる回った。通訳のアイアトン氏と園田氏も加わり、喜びを爆発させた。米スポーツ専門局「FOXスポーツ」のアナリスト、ベン・バーランダー氏は自身のXにこの場面を「ドジャースがサヨナラ勝ち、ショウヘイ・オオタニはブルペンでウォーミングアップをしていたヨシノブ・ヤマモトとともに祝うため、ライン沿いを全力疾走した」と動画で紹介。日本のファンから次々にコメントが集まった。

「山本由伸を真っ先に労いに行ったんだな」

「チームのために尽くした姿を称える素晴らしいシーン」

「駆け寄ってみんなで抱き合ってるこのシーン、泣けてくる」

「労いに大谷くんや佐々木くんが走っていくのが、胸熱」

「いい映像やな〜通訳も入れて5人で喜んでるのいいわ」

28日（同29日）の第4戦には大谷が先発登板の予定。ブルペンが疲労困憊なことは当然頭にあるはず。どんな投球を見せてくれるだろうか。



（THE ANSWER編集部）