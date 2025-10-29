Youtubeチャンネル「短足マンチカンのプリンとメル」に投稿されたのは、飼い主さんに甘える猫の動画。落下しそうな高所で甘え始めるメルくんのスリリングな様子に、再生回数は3.1万回を超えました。

コメント欄には「本人は平気なんですかね？すごい」「高い所大好きなんですね」と、平気そうに高いところで甘えるメルくんの様子に思わず見入ってしまった視聴者の声が集まりました。

【動画：階段を上る２匹の猫→１匹が甘え始めて…思わずハラハラしてしまう『まさかの場所』】

飼い主さんの近くにいたい猫たち

マンチカンのプリンくんとメルくんが1階で過ごしていると、パパさんが2階へ。すると、プリンくんはすぐに着いて行ったんだとか。ママっ子のメルくんは1階に残りますが、パパさんとプリンくんのことも気になる様子。しばらく悩んだ後、結局プリンくんの後を追って行ったそう。

1階からママさんが2頭の名前を呼ぶと、階段からプリンくんがひょっこり顔をのぞかせ、戻ってきてくれたんだとか。続いてメルくんの名前ももう一度呼んでみると、2階から吠えるような大きな声。ママさんが見上げると、2階の隙間からメルくんがお返事をしてくれていたそうです。

お気に入りのスペースは好き好き

2頭は再び階段を上がり、パパさんのいるロフトへ。ママさんも上がっていくと、プリンくんが階段の途中で待っていて、嬉しそうに擦り寄ってきたんだとか。メルくんはというと、細くて高い階段の壁の上にでんと座って満足げな表情。

メルくんは平気な顔でくつろいでいますが、ママさんは落ちてしまわないかヒヤヒヤ。

同じマンチカンですが、好きな場所の好みは違う2頭。プリンくんは低くて広い場所を好み、メルくんは高くて狭い場所を好むんだそうです。

高所で甘え始める猫にヒヤリ

ママさんが触れようとすると、ひらりと移動するメルくん。少し離れた壁の上で今度はママさんを見つめ、甘えるように転がる素振りをしたそう。一層落ちてしまいそうな仕草にママさんも思わず慌ててしまったんだとか。

階段の下の方で待っていたプリンくんと一緒に1階へ。パパさんもメルくんも一緒に下りて行きます。ママさんに甘えながらのんびりと下りるプリンくんに対し、元気に颯爽と下りていくメルくん。

甘えん坊なところは同じながら、性格の違う2頭の可愛らしさから目が離せません。

こちらの動画には「高いところにいるとヒヤヒヤします」「メルちゃん落ちないでねー！！」と、メルくんが落ちてしまわないかと自分の子のように心配しながら見守る視聴者のコメントも多数寄せられました。

Youtubeチャンネル「短足マンチカンのプリンとメル」では、短い足が可愛らしいプリンくんとメルくんの魅力が詰まった動画を他にもたくさんご覧いただけます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「短足マンチカンのプリンとメル」さま

執筆：みっき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。