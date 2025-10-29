日本人の脳裏をよぎったNLCSでのMVP奪取劇

米大リーグのドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地ロサンゼルスでブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦を戦い、大谷翔平投手は2本塁打を含む4本の長打を放つ大活躍。チームも延長18回の末、6-5でサヨナラ勝ちし早くもMVP最有力の声も聞こえる。ただ日本人ファンの中からは「また山本から…」「最大のライバル」と悲鳴も上がっている。

大谷はこの試合、初回の打席で右翼線にエンタイトル二塁打。3回の第2打席では右越えに2試合ぶりの本塁打を放った。さらに5回には適時二塁打、7回には5-5の同点とするソロを中堅左のスタンドに放り込んだ。その後は徹底して勝負を避けられ、4つの敬遠を含む5四球。ポストシーズン史上初の1試合9出塁を記録した。

25日（26日）の第2戦では、山本由伸投手が9回1失点完投でチームも勝利。その働きを消し去るかのような大爆発に、日本のファンからは様々な声が上がった。

「やっぱり山本由伸がMVP取るための最大のライバルは大谷翔平か」

「山本が完投する度にMVPを阻止しようと無双する大谷さん笑」

「大谷さん、もはや絶対由伸をMVPにしたくないマンになっててうけるw」

「また山本からMVPとるのかなw」

「『由伸にMVPはあげないよ打法』炸裂」

「ヤマモロには絶対MVP渡さない打法かw」

「山本由伸のMVPがまた遠ざかってて草」

「この試合勝ったらMVPは日本人確定だわ」

「またオオタニサンが山本由伸のMVP強奪しに来てるやんwww」

大谷はブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦でも、3本塁打に加え7回途中まで2安打無失点という快投。まさに大谷しかできない働きでMVPに輝いた。この時も第2戦で3安打1失点完投していた山本の活躍を吹き飛ばしており、当時を連想したファンが多かったようだ。



