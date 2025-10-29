今すぐ【セブン-イレブン】にダーーーッシュ！！！ マニア達がチェックした「新商品」って？

【セブン-イレブン】では秋の味覚が楽しめる、栗系の「新商品」がラインナップ中。季節感を楽しみつつ、優雅なティータイムを満喫したい時にぴったりです。今回は栗系の新商品に加えて、おまけでかぼちゃ系のスイーツもあわせてご紹介。マニア達がチェックした商品を、完売前にぜひ味わってみませんか？

大人な味わいが楽しめそうな「イタリア栗のモンブラン」

インスタグラマー@nyancoromochi_sweets_blogさんが「幸福度高め」と推しているこちら。「ビスケット」「スポンジ」を重ねたモンブランは、高さのある仕上がりも相まって、食べ応えも感じられそうです。さらに「洋酒が香る口溶けのよいマロンクリーム」が使われており、大人が楽しむティータイムのお供にもうってつけのよう。

ソースも忍ばせた贅沢な「7プレミアム モンブランパフェ」

カップで味わえるこちらのアイス。各層に分かれたプチ贅沢なモンブランパフェです。インスタグラマー@miki__iceさんによると「マロンアイス」「ミルクアイス」の他に「つぶつぶマロンソース」を忍ばせており、まろやかな風味の中に栗の濃厚感が感じられそう。さらに「満足感あるのに意外とカロリー高くなくて」とのことで、お風呂上がりのおやつにも良さそうです。

ダックワーズ生地を合わせた「渋皮栗のベイクドマロンサンド」

焼き菓子系を食べたい時におすすめしたいこちら。インスタグラマー@hifumi4さんによると「上生地はダックワーズ」「下生地はしっとりケーキみたいな甘さ」が楽しめるらしく、厚みのある一品に満足感も得られそうです。生地の間には「マロンクリーム」をサンドしており、柔らかな食感と共に、ほっこりとした栗の風味が感じられそう。紅茶やコーヒーのお供にいかがでしょう。

お馴染みのシリーズで秋を堪能！「パンプキンもこ」

最後はおまけとして、同じく秋の味覚が楽しめるかぼちゃ系のスイーツをご紹介。セブンでお馴染みの「もこ」シリーズから登場したパンプキン味です。薄めの生地には、クリームがたっぷりサンドされています。@hifumi4さんいわく「かぼちゃの果汁を煮物にしたような」味わいが楽しめる本格派のよう。空き時間に片手でサクッと食べられそうなお手軽感も魅力的です。

