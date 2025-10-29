娘さんが猫を抱っこして頭の所を猫吸いしたら...？猫の驚きの表情が"面白すぎる"との声が上がっています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で2万を超えるいいねがつき、「にゃあああああああああ吸われるううううううううううう」「このお顔100点満点」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：女の子に抱っこされたネコ→頭を"吸われて"…】

吸われている...？

Xアカウント「すずつむふう【我が家の可愛い猫’s】」に投稿されたのは、頭を猫吸いされた猫の様子です。

この日、うちの子記念日だったというキジトラの『ふうか』ちゃん。娘さんが帰宅するとふうかちゃんは娘さんに抱っこされたのだそうです。そして、頭のところを猫吸いされたのだといいます。すると、ふうかちゃんは目を見開き大口を開けて、驚いたかのような表情を見せたのだとか。口を開けたせいでお顔が縦に伸び、まるで本当に頭を吸い取られてしまっているかのような形相のふうかちゃんを見て、思わず笑ってしまいました。それでも大人しく抱かれていたというふうかちゃん。テンションが上がっているのを表情で表していたのかもしれません。

飼い主さんによると、ふうかちゃんはいつも笑わせてくれる存在だそうです。他の投稿では、同居猫２匹と一緒に３匹で楽しく過ごすふうかちゃんの様子がたくさん見られました。

一番後からお家にやってきたというふうかちゃん。それでも、先輩猫のお気に入りの布団を取ってくつろいでいたり、甘えていたりするそうです。時にはケンカをすることもあるそうですが、同居猫とも仲良く、自由気ままに暮らすふうかちゃんなのでした。

笑いを提供してくれるふうかちゃん

ふうかちゃんの驚いているような表情を見た多くの方たちから「脳を吸われてますかね」「ニャー魂が吸い取られる～」など、ユーモア溢れる声が寄せられていました。

ふうかちゃんのコミカルな表情や面白い行動から今後も目が離せません。

Xアカウント「すずつむふう【我が家の可愛い猫’s】」では、猫のふうかちゃんたちの面白い生活の様子が投稿されています。ふうかちゃんと同居猫たちとの楽しい日常を見て心が満たされました。

写真・動画提供：Xアカウント「すずつむふう【我が家の可愛い猫's】」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。