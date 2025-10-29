動画配信サービス「ABEMA」で24日に配信されたバラエティ「ダマってられない女たち season2」に俳優・城田優（39）の母ペピー・フェルナンデスさんが登場した。スペイン人のペピーさんは、3度の結婚と離婚を経験。全員の父親が違う5人の子どもを女手一つで育て上げたパワフルママとして知られている。城田は第4子で、兄2人、姉1人、妹1人というきょうだい構成だ。



【写真】全員美男美女！パパは違えど絆は固い ペピーさんと5人きょうだいの家族写真

ペピーさんは「通知表は見たことない。（ルールさえ守っていれば）それは先生の仕事なので先生がやってください」と言い放つなど、破天荒なエピソードを披露。その一方で、4年間で6万人もの通訳をこなし、1日19時間以上働いて子どもを育てた過去も語った。「子供が私にとってすべて」「泣きながら（仕事に）行ってた」と一家を支えてきた苦労を明かした。



さらに城田の妹で第5子、ボーカルグループ「Little Glee Monster」の元メンバー・未来リナが摂食障害に患った過去も告白した。リナはトップモデルを目指していた時期に、ストイックになり過ぎて体重が36kgまで落ちてしまったことがあった。ペピーさんが号令をかけて4人のきょうだいも協力。海外に住むリナの体調を回復させた経験を涙ながらに回顧した。



子供たちは父親は違うが、全員が「この家族のもとに生まれてこられたことが人生最大の幸運」と誇らしげ。ペピーさんは「家族はすべて」と語りつつ、5人の子どもたちへのお願いとして「絶対施設に入れられないこと！！」と叫びあげて笑いを誘っていた。



（よろず～ニュース編集部）