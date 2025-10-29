◆米大リーグ ワールドシリーズ第４戦 ドジャース―ブルージェイズ（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日午前９時８分開始予定）、２勝１敗でリードしたワールドシリーズ第４戦の本拠地・ブルージェイズ戦のスタメンに「１番・投手」で名を連ねた。投げてはポストシーズン３登板連続の白星、打っては２試合連続弾に期待がかかる。

前日２７日（同２８日）の第３戦はまさに死闘。試合時間６時間３９分だった。最後は延長１８回にフリーマンのサヨナラ本塁打でドジャースが制して２勝１敗。両軍計４４人の選手をつぎ込んだ総力戦で、ドジャースは２日前に９回１０５球で完投していた山本由伸投手（２７）を中１日でブルペンで準備させるほどだった。

延長１９回に突入した場合には山本がマウンドに上がる予定だった。投げる投手がいない中で、志願して中１日での登板を準備した山本は“陰のヒーロー”だった。この日は試合前練習中にグラウンドに姿を見せただけでファンから歓声が起き、キャッチボールなどで調整した。今後が順調であれば、３１日（同１１月１日）の敵地での第６戦で先発する予定だ。