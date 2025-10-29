ラオスの「凱旋門」パトゥーサイ（ビエンチャン、筆者撮影）

（つげ のり子：放送作家、皇室ライター）

日本とラオスの「光と影」

この夏、東南アジア唯一の内陸国・ラオスが、二つの理由で注目を集めた。

ひとつは、日本人による児童買春事件の摘発である。農村地域ではいまも男子優遇の風潮が根強く、女子教育は軽視されがちだという。

18歳未満で結婚する「児童婚」も少なくなく、女子の約33％が結婚経験を持つ。これは東南アジア諸国の中でも際立って高い数字だ。女性を取り巻く人権意識は、依然として十分に高いとはいえないのが現状である。

近年、ラオスは経済成長の兆しを見せているものの、貧困はいまも深刻だ。児童買春の背景には、農村部の少女たちが“身売り同然”に働かざるを得ない現実がある。

国家全体としても重債務を抱え、インフラ整備や教育への投資は後回しにされてきた。この事件は、ラオス社会が抱える「貧困と格差」の闇を改めて浮き彫りにしたといえる。

一方で、同じ時期にもうひとつのニュースが報じられた。

天皇陛下と皇后雅子さまの長女・敬宮愛子さまの、初の公式海外訪問がラオスになったというものだ。日程は11月17日〜22日の6日間と報じられた。到着した翌日には、首都ビエンチャンでトルトン国家主席への表敬訪問も行われ、副主席主催の晩さん会も予定されている。

初の公式海外訪問がラオスに決まった愛子さま（写真：工藤 直通／アフロ）

他にも、ラオスのシンボルである仏塔「タートルアン大塔」や、ラオスを代表する建築物の一つ「凱旋門」、日本の支援で建てられた「武道センター」なども訪問される。

タートルアン大塔（ビエンチャン、筆者撮影）

20日は、中国によって建設された「ラオス中国鉄道」を利用され、古都ルアンパバーンへ移動。国立博物館や日本の特定非営利活動（NPO）法人が建設した「ラオ・フレンズ小児病院」などを視察される予定だ。

実際、愛子さまが各地の施設を訪ねるほど、日本とラオスの関係は深い。今年は「日ラオス外交関係樹立70周年」という節目を迎えた。1965年に日本が初めて青年海外協力隊を派遣した国であり、ラオスへの累計派遣人数は1000人以上。現在も10を超える日本のNGOが現地で活動し、医療・福祉・教育など幅広い分野で支援を行っている。日本政府による無償資金協力は年間約44億円に上る。

しかし皮肉なことに、日本が掲げる「貧困からの脱却」という支援の理念と、日本人による児童買春事件は、まさに光と影──二つの矛盾した現実を同時に映し出した。

皇室の方々は海外訪問にあたり、訪問国の歴史や文化、社会状況について専門家の講義を受け、関連資料を徹底的に読み込まれる。十分にラオスの国情を理解しておられる愛子さまが、いまこの国を訪れるという決断には、どのような意味があるのだろうか。

草の根活動から見える「支援のリアル」

ラオスの首都ビエンチャン近郊には、日本の援助で建設されたナムグム第一水力発電所があり、現在では電力を周辺国に輸出するまでに成長した。また、国際空港や上水道整備など、無償資金協力は多岐にわたり、ラオス国内でも日本への信頼は厚い。

ビエンチャンの町並み（筆者撮影）

1988年、そんなラオスで学校建設と職業訓練の支援を始めた日本人女性がいる。

NGO「IV-JAPAN」を立ち上げた冨永幸子さん（81）だ。1997年に現地に定住し、社会主義体制下の制約を受けながらも、30年以上にわたり人材育成を続けてきた。

女性や子どもたちが貧困によって未来を閉ざされる現実を目にし、「手に職をつけ、誰にも頼らず生きられるように」との思いから、女性のための職業訓練学校を設立した。

NGO「IV-JAPAN」の冨永幸子さん（写真中央、同NGOサイトより）

日本政府による大規模支援が“国家間の協力”であるならば、冨永さんの活動は“人と人の信頼を育む草の根協力”といえる。

「援助とは相手を助けることではなく、共に生きること」──それが冨永さんの信念だ。

彼女のもとで学んだ卒業生たちは、料理や縫製、理美容の技術を生かして自営を始め、自立した生活を送っている。

長年の活動を通して冨永さんが伝えてきたのは、「支援する側」「される側」という固定観念を超えた視点であった。

「講演で“日本も苦しいのに、なぜ国際協力をするのか”と聞かれます。でも、私たちが吸っている空気は、メコン川やアマゾンの森林が生み出している。つまり、私たちは途上国に生かされているんですよ、と話すと皆さん納得されます」

彼女の言葉には、国境を越えて“共に生きる”という思想が貫かれている。

冨永幸子さん（筆者撮影）

皇室の国際親善がつなぐ「信頼の絆」

冨永さんは、2012年、当時皇太子だった天皇陛下がラオスを訪問された際、在留邦人代表の一人として接見を受けた。

「陛下は一人一人に丁寧に質問され、私にも“どんな活動をしているのですか”とお尋ねになりました」

と振り返る。会談後には、陛下が誤って鍵のかかったドアを開けて帰ろうとされ、おでこをぶつけるという微笑ましい一幕もあったという。

「皆が思わず笑ってしまい、気さくで温かいお方だと感じました」

その自然体のお姿に、冨永さんは親しみを覚えたという。

2012年6月30日、ラオス・ルアンプラバンのシエントーン寺院を視察される皇太子さま（当時／写真：共同通信社）

今回、もし愛子さまと懇談する機会があれば、冨永さんは自身の学校に通う若い女性たち、愛子さまと同世代のラオス人たちの懸命な努力や将来の希望を語るだろう。

愛子さまもまた、ラオスの10代、20代の女性が直面する現実に心を寄せ、励ましのお言葉を述べられるに違いない。

中国の影響拡大とラオスの選択

ラオスではいま、中国の一帯一路政策のもと中国依存が急速に進んでいる。

大学では中国語専攻が人気を集め、日本語学習者は減少傾向にある。2021年に開通した、国内を縦断するラオス中国鉄道は経済の大動脈となり、中国の影響力を象徴する存在となっている。

普洱駅で中国ラオス鉄道の列車を待つ人たち（写真：新華社／共同通信イメージズ）

しかし、ラオスの人々が「中国にのみ込まれたい」と考えているわけではない。ASEAN諸国をはじめ、日本や韓国、オーストラリア、ヨーロッパ諸国など、複数の国と関係を保ちながら、バランス外交を模索しているという。

その中でも、日本への信頼と期待は依然として大きい。日本は「アジアの一員でありながら、西側先進国」という独自の立場をもち、相手を圧迫しない穏やかな外交姿勢が評価されている。人材育成や保健、教育、インフラ、法制度整備など、あらゆる分野で支援を続けてきた70年の交流は、容易に揺らぐものではない。

愛子さまが勤務されている日本赤十字社も、2019年からラオス赤十字社と協力し、救急法の普及事業を支援している。

前述したように、愛子さまは滞在中、ラオス第二の都市ルアンパバーンで、日本のNPO法人により建設された「ラオ・フレンズ小児病院」をご視察される予定である。日本とラオスが長年にわたり築いてきた医療協力の歩みを象徴する場であり、愛子さまがその現場で両国の信頼関係を改めて確認されるのは間違いない。

世界遺産の古都・ルアンパバーン（筆者撮影）

前出の冨永さんは言う。

「経済的には中国の影響が強いけれど、人々の心の中には日本への信頼が残っています」

愛子さまのご訪問が映す未来

愛子さまのラオスご訪問は、現地メディアではすでに報じられているものの、一般市民の間ではまだ広く知られていない。特に地方では、「日本」や「皇室」について詳しく知る人は少ないのが実情だ。

それでも、貧困や格差という現実の中にあっても、確かに「希望の種」は芽吹いている。

日ラオス外交関係樹立70周年の節目のなかで行われる愛子さまのご訪問は、ラオスにとっても日本にとっても、未来志向のパートナーシップを象徴する出来事となるだろう。

支援という名の「光」を、どう次世代につないでいくのか。そして、世界には恵まれない環境の中で、虐げられている同世代の女性がいることを、愛子さまは深く胸に刻み付けられることだろう。

ラオスの地で、愛子さまが何を感じ、どんな思いを胸に帰国されるのか、今から注目される。

