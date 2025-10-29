

熱い飲み物は「発がん性物質」です。その根拠をしっかり見ていきましょう（写真：V_Sot／PIXTA）

【表を見る】がんを予防するために「多く摂取するもの」「避けるべきもの」一覧

熱いコーヒーは目を覚ますのにとても良いですよね。でも、熱い飲み物は、何となく喉に悪そうな気がしませんか？ 実はこのようなことも研究されていて、IARC（国際がん研究機関）は「とても熱い飲み物（65℃以上）」を発がん性物質Group 2Aに分類しています。

では、熱いお茶は飲まないほうが良いのでしょうか？ お茶は健康に良いと言われていることはどう考えればいいのでしょうか？

膨大な研究結果などから効果的な食事を科学的に分析した書『予防医療の医師が教える 最小の努力で最大の効果を得る食事学』を上梓したハーバード大学医学部講師の濱谷陸太氏に、「熱い飲み物」についての研究結果を紹介してもらいます。

熱い飲み物は「発がん性物質」である





「発がん性物質」という言葉は、私達の不安を過度に煽ります。この記事では、熱い飲み物が「発がん性物質」となった背景と、この事実をどう解釈したら良いか解説します。

2016年、WHOの研究機関であるIARC（国際がん研究機関）は、熱い飲み物（65℃以上）をGroup 2Aの発がん性物質と分類し（※1）、熱い飲み物は「発がん性物質」である、という公式な表明をしました 。ヒトでの研究により、熱い飲み物は食道がんのリスクになるという判断です。

Group 2Aには、ヒトパピローマウイルス31型と33型、肝吸虫感染（肝臓に寄生する寄生虫）などが含まれており、発がん性物質の分類としてはGroup 1に次ぐ「おそらく発がん性物質だろう」という分類です。

今もこの分類は変わっておらず、熱い飲み物は事実「発がん性物質」なのです。これを聞くと、怖くありませんか？

このエビデンスを現実的に解釈するため、その根拠をしっかり見ていきましょう。

熱い飲み物が「発がん性物質」となった根拠

そもそも、熱い飲み物は物理的に咽頭から食道を刺激し、細胞にダメージを与えるので、発がん作用があるのは辻褄が合います。過去に動物モデルでは、この関連性は明確に示されていました。

しかし、大事なのはヒトを対象とした研究です。どういう研究が根拠となったか、Lancet Oncologyという権威高い雑誌にまとめられています（※2）。

これによると、最も重大な科学的根拠は、南米でマテ茶と食道がんの関連を調べたもの（※3）と、イランで紅茶との関連をみたもの（※4）です。



マテ茶とは、南米の伝統的な飲み物で、マテの葉や枝にお湯を注ぎ、慣習的にはストローで飲む飲料です。マテ茶は伝統的には65℃以上と高温で飲むものですが、最近ではぬるくしたり冷やしたりして飲むこともあるそうです。高温のマテ茶をストローで飲むと、とても喉や食道に悪そうです。

南米で行った研究の結果、マテ茶の全体の消費と食道がんの関係はあったのですが、「あたたかい」マテ茶には有意な関連は認められず、「熱い」か「とても熱い」マテ茶には関連が見られました。

イランの研究では、これと同じようなことが、より詳細に検証されました。「ぬるい〜温かい紅茶」（60℃未満）と比較し、熱いもの（60〜65℃）は2.1倍、とても熱い（65℃以上）は8.2倍の食道がんリスクが認められました。

さらに、お湯を注いで4分冷ました紅茶と比較し、2〜3分しか冷まさなかった場合は2.5倍、2分未満の場合は5.4倍の食道がんリスクが認められました。

このように、複数のヒトでの研究で「熱い飲み物と食道がんの関係」が確認されたので、熱い飲み物は「発がん性物質だ」と結論されたのでした。

IARCでは65℃以上の熱い飲み物に発がん性がある、と警告しています。これらの根拠となった研究では、どのように温度を測定していたのでしょうか？

上記の紅茶の研究では、「普段どれくらいの温度で飲んでいるか：ぬるい、温かい、熱い、超熱い」という4択の質問をして計測していました。

そして、これがどれだけ参考になるか、65℃/65〜70℃/70℃以上のお茶を飲ませ、「これはどれくらい熱い？」と聞いて、この4段階の評価が妥当か評価しました。合致度はまあまあでした。

つまり、65℃という基準は、それほど厳密なものではありません。熱ければ熱いほどリスクになることは間違いないですが、「66℃はだめ、64℃はOK」ということではありません。「65℃以下を目安とした、ほどほどの熱さで飲みましょう」ということがメッセージです。

人にとって、良い感じの温度

2019年には、消費者に最も好まれる温かい飲み物の温度を検証した研究が出版されました（※5）。

この論文では、57.8℃〜71.4℃が好まれる、と結論されました。「熱っ」となって軽く火傷してしまうのが82℃程度とのことです。

スターバックスのマニュアルによると、ホットコーヒーは66〜77℃で販売されるそうです。たしかに、スタバのコーヒーは割と「熱っ」となる人が多いと思います。この熱さは食道がんのリスクが高まる、ということになります。

日本人は自販機でHOTと表示してある飲み物をよく飲みますが、結構熱いものも多いですよね。これに慣れていると、少し冷めていると物足りなさを感じる人もいるかと思います。

では、熱いお茶やコーヒーが好きな人はどうしたらよいのでしょうか。

第一に、食道がん予防は、「より関連性がはっきりしているもの（とくにアルコール度数の高い酒とタバコ）を避け、体に良い食事を取り、運動する」ことにつきます。

いろいろな習慣の中で何を先に変えたほうが良いかと言えば、熱い飲み物よりも「酒・タバコ・食べ物・運動」なのは間違いありません 。

これにより、食道がんだけでなく、あらゆるがんや心血管疾患のリスクをかなり下げることができます。

これらができてその上で、熱い飲み物のリスクを考えれば良いです。

さらに、「食道がんの発生率が熱い飲料で8.2倍増える！」といっても、食道がんの発生率自体は非常に低いのです。過度に怖がることはありません。

また、日本人は熱い飲み物をストローで飲むようなことはあまりないかと思いますが、そんなことをしては食道に強い刺激が生じ、食道がんのリスクになるのは想像に難くありません。実際に食道を通過する際の飲み物の温度が重要なことは、発がん性のメカニズム的に間違いありません。

熱すぎるのは良くないが、過度に気にしなくても良い

「飲み物は熱すぎると良くない」ことは知っておいた方が良いです。私達が普段飲む熱さは、食道がんのリスクとなる熱さである可能性はあります。

しかし過度に気にするほどのことでもないでしょう。喫煙など他の生活習慣を変えることを優先し、気になる方は、普段よりちょっとぬるくした飲み物に慣れていけば良いと思います。

濱谷 陸太 ： ハーバード大学医学部講師／医師