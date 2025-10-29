&TEAM・K、Stray Kids・ハンから韓国デビュー祝福 チャレンジ動画の約束も
9人組グローバルグループ・&TEAMが28日、韓国・ブルースクエア SOL トラベルホールで韓国1stミニアルバム『Back to Life』メディアショーケースを開催。その後、オリコンニュースをはじめとする日本メディアの囲み取材に応じ、KがStray Kids・ハンから韓国デビューを祝う連絡があったことを明かした。
【個別ショット】黒基調の衣装で登場した&TEAM キュートなポーズも
メディアショーケースでは、タイトル曲「Back to Life」、収録曲「Lunatic」を披露した。Ｋは韓国デビューにあたって「今回のツアーのときも韓国デビューの話をたくさんしました。ファンのみなさんが長く待ってくださったことをよく知っておりますし、大きな挑戦だと思って一生懸命準備をしました」と地震をにじませ、「次の目標はワールドツアーです。またワールドツアーでお会いできればうれしいです」と、韓国デビューにとどまらず、より世界での活動を充実させたい意欲を見せた。
囲み取材では、韓国デビューの反響を問われ、Kが「Stray Kidsのハンというラッパーの友だちから『韓国デビュー、おめでとう。簡単なものだったら一緒にチャレンジ（動画）を撮りたい』と連絡が来ました」とにっこり。「もし簡単なのがあったら一緒に撮りたいと思います！」と意気込み、今後の交流への期待を高めた。
また、EJは「韓国デビューがするというニュースが出た時、高校時代などのいろいろな友だちから『韓国デビュー、おめでとう』と久しぶりに連絡が来て、うれしかったです」と声を弾ませた。
&TEAMは、オーディション番組『&AUDITION - The Howling -』を経て2022年12月にDebut EP『First Howling：ME』でデビューしたEJ、FUMA、K、NICHOLAS、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKIによる9人組グループ。BTSら世界的アーティストを擁するHYBE MUSIC GROUPのレーベル「YX LABELS」に所属している。
きょう28日には韓国1stミニアルバム『Back to Life』をリリースし、“Japan to Global”を実現するための、新たな一歩として、韓国デビュー。本作は、&TEAMのアイデンティティであるオオカミの持つ、本能的で挑戦的な精神を表現した最新作となる。挫折や試練に直面しても常に本能的に未来に向かって前進し続ける少年たちの成長が描かれている。タイトル曲「Back to Life」をはじめ、「Lunatic」「MISMATCH」「Rush」「Heartbreak Time Machine」「Who am I」の全6曲が収録されている。
【個別ショット】黒基調の衣装で登場した&TEAM キュートなポーズも
メディアショーケースでは、タイトル曲「Back to Life」、収録曲「Lunatic」を披露した。Ｋは韓国デビューにあたって「今回のツアーのときも韓国デビューの話をたくさんしました。ファンのみなさんが長く待ってくださったことをよく知っておりますし、大きな挑戦だと思って一生懸命準備をしました」と地震をにじませ、「次の目標はワールドツアーです。またワールドツアーでお会いできればうれしいです」と、韓国デビューにとどまらず、より世界での活動を充実させたい意欲を見せた。
また、EJは「韓国デビューがするというニュースが出た時、高校時代などのいろいろな友だちから『韓国デビュー、おめでとう』と久しぶりに連絡が来て、うれしかったです」と声を弾ませた。
&TEAMは、オーディション番組『&AUDITION - The Howling -』を経て2022年12月にDebut EP『First Howling：ME』でデビューしたEJ、FUMA、K、NICHOLAS、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKIによる9人組グループ。BTSら世界的アーティストを擁するHYBE MUSIC GROUPのレーベル「YX LABELS」に所属している。
きょう28日には韓国1stミニアルバム『Back to Life』をリリースし、“Japan to Global”を実現するための、新たな一歩として、韓国デビュー。本作は、&TEAMのアイデンティティであるオオカミの持つ、本能的で挑戦的な精神を表現した最新作となる。挫折や試練に直面しても常に本能的に未来に向かって前進し続ける少年たちの成長が描かれている。タイトル曲「Back to Life」をはじめ、「Lunatic」「MISMATCH」「Rush」「Heartbreak Time Machine」「Who am I」の全6曲が収録されている。