

小雪ちゃんを追いかける軍曹くん（写真：あめちさん提供）

かつて、ペットといえば「犬か猫」が定番だった。

けれど今、都市部を中心に静かに広がっているのが、“犬猫以外”の動物との暮らしだ。集合住宅でも飼いやすく、共働き世帯や単身者、子育て中の家庭など、多様な生活スタイルに寄り添う存在として注目されている。

この連載では、そんな「ワンでもニャンでもない家族」と暮らす人々の物語を通して、制約の多い日常のなかで育まれる、ささやかだけれど「たしかな」つながりを見つめていく。

第6回となる今回は、クサガメと猫と暮らす女性に話を聞いた。

大の仲良しになったクサガメと子猫

真夏の炎天下、アスファルトで干からびているクサガメを拾ったあめちさん（仮名）。警察に届け出たものの、外来種なので野生へ還すことはできず、「飼い主が見つからなければ保健所に連れていくしかない」と言われたことから、自宅で飼うことを決意した。

最初は爬虫類が苦手だったが、次第にひょうきんな顔立ちやコミカルな動きに惹かれていった。甲羅の年輪から、拾った当時3歳前後だったと推定される。クサガメは大きくなったとしてもA4サイズ程度で、適切に飼育すれば20年以上生きる個体もいる。

『ケロロ軍曹』に顔が似ていることから『軍曹くん』と名付けられたその亀は、雪がちらつくクリスマスに迷い込んできた子猫、『小雪ちゃん』と大の仲良しになっていった。

軍曹くんの部屋んぽ時間。猫の小雪ちゃんと一緒にゆっくり日向ぼっこ（写真提供：あめちさん）

亀の軍曹、スケボーに乗る

「軍曹と小雪ちゃんが仲良しだとわかってからは、1日1時間ぐらい水槽から出して、小雪ちゃんと遊ばせる時間をとっていました」

部屋んぽの時間中、軍曹くんは小雪ちゃんと追いかけっこをしたり、じゃれ合ったりして遊んだ。そしてあめちさんは、軍曹くんのある特徴に気づいた。

「足がとても速いんですよ。猫を走って追いかけるんです。それが面白くてYouTubeの動画にあげていたんです。そしたら友人から、海外で亀がスケボーに乗っている動画がバズっていることを教えてもらって」

足が速いとはいっても、所詮亀の中での話。やはり小雪ちゃんのスピードには追いつけない軍曹くんを見て不憫に思ったあめちさんは、通販で軍曹くんのサイズにピッタリの「指スケボー」を購入。試しに乗せてみることにした。

「最初に乗せたときは、手も足も引っ込めて全然動かなかったんです。怖かったみたい。小雪ちゃんもそばに来て、『何やってるの、軍曹？』みたいな感じで甲羅を触ったりおしりをポンポンしたりしていたんですが、全然動かないので飽きちゃって、その場を去っていこうとしたんです」



初めてスケボーに乗った日、怖くて手も足も出なかった軍曹くんを心配する小雪ちゃん（写真提供：あめちさん）

すると、軍曹くんは慌てて甲羅から手足を出し、スケボーに乗ったまま小雪ちゃんを追いかけ始めた。その様子をTwitter（現X）に投稿したところ大きな反響を呼び、初回投稿は1.2万いいね、2000回以上リツイートされた。



小雪ちゃんを追いかけて、あっという間にスケボーを乗りこなせるようになった軍曹くん（写真提供：あめちさん）



小雪ちゃんの手に頭をフリフリして求愛ダンスをする軍曹くん（写真提供：あめちさん）

つらいときにそばに亀

猫の小雪ちゃんにぞっこんの軍曹くんだが、飼い主であるあめちさんには関心が薄い。

「私がエサをあげたり掃除したりしているんですが、軍曹が私に寄ってくることはあまりないですね。小雪ちゃんのそばにいつもある“置物”、ぐらいにしか思ってないんじゃないかな。でも私はまだましで、夫が声を掛けると逃げるんですよ、拾ってもらった恩を忘れて」

軍曹くんの目には、小雪ちゃんしか映っていないらしい。あめちさんたちは夫婦ともに、飼い主に対する無関心さも含めて、軍曹くんを愛しているという。

「実は私、昨年父を亡くしたんです。父は最後の1カ月はずっとICUに入っていて、毎日お見舞いに行っていました。急変して夜中に病院から呼び出されることもあって、心身ともにボロボロで。でも、家に帰ってきて軍曹の水槽を見ているとほっとするんです」



疲れて帰ると、変わらない場所に変わらない表情の軍曹くんが待っていてくれた（写真提供：あめちさん）

水の揺らぎや、ろ過装置が奏でるポコポコという水音が呼吸のリズムとリンクして、心拍数を少しずつ落ち着かせてくれた。緊張で張り詰めていた糸が切れたように、水槽の前に何時間も座って軍曹くんを見ていた。いつもと変わらない軍曹くんのシュールな顔つき。人差し指を水槽にくっつけてみると、「なんだ、なんだ？」と首を伸ばしてくる。ときには食べ物と間違えて噛もうとしてみたり。

犬のように寄り添い、尽くしてくれるわけではない。抱きしめても体温はなく、冷たく硬い甲羅があるだけだ。それでも、「いつもの情景」の中に軍曹くんがいてくれるだけで荒れていた心が凪いでいく。

何もしてくれなくても、そばにいてくれるだけでいい。あめちさんは軍曹くんとともに、父の死を乗り越えた。



出会って3年、軍曹くんと小雪ちゃんはずっと仲良し（写真提供：あめちさん）

亀の恩返し

2023年10月にスケボーに乗る軍曹くんの動画を、猫の成長記録をつづったYouTubeチャンネルにアップすると、200万回以上再生され、14万人以上の人にシェアされた。

「YouTubeは、もともと家族に私の近況を共有するために撮っていたんです。最初は猫のモナちゃんメインのチャンネルでした」

猫メインのチャンネルにもかかわらず、日本中、そして海外からも、軍曹くんのスケボーさばきに注目が集まった。登録者が増えたことで、軍曹くんのオリジナルグッズも作った。

「Tシャツやキャップを作りました。家族も着てくれて、義両親は軍曹Tシャツでゲートボールに行って、近所の方と盛り上がってくれているみたいです」



軍曹くんグッズ。義両親はこれをかぶってゲートボールをしに出かける（写真提供：あめちさん）

スケボーに乗る亀・軍曹くんは、「カメの概念を覆すカメ」としてさまざまなメディアで取り上げられるようになっていった。なんと、軍曹くんをモデルにしたニンテンドーSwitchのゲーム『軍曹くんのスケボーラン』というゲームまで発売されることになる。

スケボー亀が世界を救う

「ずーっと一緒にいてくれる安心感が、亀と暮らす魅力だと思います。存在するだけで、心の支えになるんです」



新たな難問、「ベル」に挑戦する小雪ちゃんと軍曹くん（写真提供：あめちさん）

犬のようにコミュニケーションができなくても、猫のようにもふもふしていなくても。亀と暮らす魅力は、ときに世代を超えて、ずっとそばにいてくれる安心感にある。あめちさんにとっては、モナちゃんよりも、小雪ちゃんよりも、もしかしたらパートナーよりも長い付き合いになるかもしれない。

現在YouTubeのチャンネル登録者数は、78万人を超えている。しかしあめちさん本人は、それほど気負いなく続けているという。

「私は家から出ないし顔出しもしていないので、『何かが変わった』という実感はないんです。ただテレビや雑誌の人たちが軍曹を取材に来てくれて、私では作れないようなクオリティの映像などを残してくれるので、宝物がどんどん増えていく感じ」

今も昔も、モチベーションとしては離れて暮らす家族に日常を伝えることにあるという。しかし、ひとつ変わったこともある。

「最近暗いニュースがとても多いと感じます。そういうときは、軍曹のかわいい動画で暗いニュースを上書きしたいって思うんです。亀と猫がこんなに仲良くしているのに、人間はいつまで戦争なんてしているんだろうって、そんな哲学的なことまで考えてしまったりして」

チャンネル登録者は、国内と海外でちょうど半分ずつぐらい。コメント欄には日本語だけでなく英語や、ロシア語のメッセージも多い。

分断が深まる世界で、対立軸にいる人々が軍曹くんを見て、それぞれの国の言葉で同じ感想を書きこむ。コメント欄の中に生まれた多様性が、今日もほんの少しだけ世界を救っているのかもしれない。



亀の軍曹くんと猫の小雪ちゃんの友情は続く（写真提供：あめちさん）

