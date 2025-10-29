タダのピザ屋が「クリントン夫妻」の陰謀の拠点となり”銃撃”…フェイクニュースが「暴力欲求」を正当化して発生する「テロリズム」

人種差別、経済格差、ジェンダーの不平等、不適切な発言への社会的制裁…。

世界ではいま、モラルに関する論争が過熱している。「遠い国のかわいそうな人たち」には限りなく優しいのに、ちょっと目立つ身近な他者は徹底的に叩き、モラルに反する著名人を厳しく罰する私たち。

この分断が進む世界で、私たちはどのように「正しさ」と向き合うべきか？

オランダ・ユトレヒト大学准教授であるハンノ・ザウアーが、歴史、進化生物学、統計学などのエビデンスを交えながら「善と悪」の本質をあぶりだす話題作『MORAL 善悪と道徳の人類史』（長谷川圭訳）が、日本でも刊行された。同書より、内容を一部抜粋・再編集してお届けする。

『MORAL 善悪と道徳の人類史』 連載第150回

『「マイノリティの話に耳を傾ける」だけではうまくいかない…必要以上に「被差別意識」を訴える「コンセプトクリープ」の恐ろしさ』より続く

真実が犠牲となる時代

戦争が始まると、最初に犠牲となるのは真実だと言われる。確かに、現在の硬直化した道徳的言説の最前線を見ていると、敵を破滅させ、打ち砕き、この上ない屈辱を与える未来しか見えていないがゆえに、和睦する気などまったくない国家間の軍拡競争を思い出さずにいられない。その論理のあまりの好戦性に、民主主義という生活様式が損なわれつつある。

人類全体が共有できる真実はもはや存在しないのだろうか。まるで、おのおのがそれぞれ異なるルールによって支配され、矛盾する事実で構成されている分断宇宙にバラバラに分かれて暮らしているかのようだ。この感覚は、ここ数年で盛んに議論されるようになったある現象において特に強くなる。「フェイクニュース」だ。

現象自体は新しいものではない。たとえば偉大な文化人として知られるテオドール・フォンターネは、プロイセン政府の任を受けてロンドン特派員として働いていた。1850年代、彼は故郷の読者に向けて誇張したレポート、でっち上げの目撃談、脚色したデータを届けていた。

自分はベルリンのシュテーグリッツにいたときに届けられたロンドン版『タイム』紙で読んだロンドン・ハムステッドでの火災について、実際の現場に居合わせたと報じたこともある。金と権力と世間からの注目を集めるために真実をないがしろにする構造は、当時からすでに存在していたのである。そして、この構造は今もなくなっていない。

フェイクニュースが生まれるのは、情報が不足しているからではなく、“過剰”だからだ。あまりに情報が多いので、最も賢い人でさえ処理が追いつかない。方向性を見失い、逃げ道を求めてしまう。するとフェイクニュースが偽りの真実を提示し、ぱっと見てわかりやすい事実を、わかりやすい敵のイメージに結びつける。

では、フェイクニュースが拡散することの何が問題なのだろうか？何よりもまず、明らかな嘘を信じる人は、いつか過ちを犯してしまうと考えられる。2016年12月4日、28歳のエドガー・マディソン・ウェルチがマシンガンを手にワシントンDCにあるピザレストラン「コメット・ピンポン」を襲った。インターネットで見つけたフェイクニュースを信じて、そこがクリントン夫妻の関係する国際的な児童ポルノ組織の本拠地だと思い込んだからだ。

フェイクニュースに抗う難しさ

陰謀の巣窟だと噂されていた同店の薄暗い地下室に怪しいものは何もないことに、ウェルチはすぐに気づいたに違いない。事態はエスカレートするまもなく、ウェルチは逮捕された。

しかし、実際には順番が逆なのだ。人は（基本的に）不合理な嘘を信じたから残虐な行為におよんでしまうのではなく、残虐な行動をとりたいがために、不合理な嘘を信じるのである。暴力欲求が先にあり、それが暴力を正当化する思想を信じる動機となる。誤った情報は問題の発端ではなく、個人的な残虐性と社会の異常性が先にある。

個人としてフェイクニュースに対抗するのは極めて困難で、だからこそこの問題は厄介だ。たとえフェイクだとわかっていても、それを聞いたという理由だけで信じてしまう。

また、政治的介入にも限度がある。体系的なニセ情報の拡散に対する特効薬として「規制を増やせ」という声がしばしば聞こえてくる。しかし、国家政府に真実の管理を任せてしまうことには、ためらいを覚えざるをえない。「真理省」という言葉を知っている人は多いだろう-ジョージ・オーウェルが小説『1984年』で用いた言葉だ。

そのような省庁が多大な権限をもてば、自らもフェイクニュースに対する免疫をもたない人間の手に落ち、必ず悪用されることになる。あなたは、あなたのパスポートに真実か真実でないかのスタンプを押す役人を全面的に信頼できるだろうか？

【前回の記事を読む】「マイノリティの話に耳を傾ける」だけではうまくいかない…必要以上に「被差別意識」を訴える「コンセプトクリープ」の恐ろしさ