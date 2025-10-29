ドイツ人男性にとって「車は命」！男性が助手席で黙っていられず、高齢になっても免許を返納しない理由

おしゃれに老いる、素敵に老いる、小さくて快適な暮らしのための、スッキリする断捨離。ところでお金は？ 住まいは？ 親の介護は？ お墓はどうしよう？

日本でしばしば話題になる「老い支度」だが、ドイツ人はどうしているのか？ 合理的で節約を重んじているのか？ 親子関係はどのようなものだろう？

日本とドイツにルーツを持つサンドラ・ヘフェリンが、実際のインタビューをもとに綴る実用エッセイ、 『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 より、一部を抜粋・編集してお届けする。

『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 連載第75回

『“聞こえません、見えません”「高齢ドライバー事故」をどう防ぐか…日本にドイツ、世界中で深刻化する問題』より続く。

車は「男のプライド」

「病気で性格も変わってしまった元夫が入院するまでの数年間は、一言では表せないほどの大変さだった。でもね、今思うと、ハインツが運転にこだわった理由もわかる気がする。私は1 9 6 0年代の生まれだけど、私たちや少し上の年代のドイツ人にしてみれば、車はまさに『人生そのもの』だったし、ステータスでもあったの。若い頃は、『ミュンヘンからガルダ湖までコーヒーを飲みに行った！』と自慢する人が沢山いたわよ。恋人や友達を連れてドライブするのが、当時は『かっこよかった』のよね。

今でこそ環境保護を考えて自転車に乗る人が性別に関係なく増えたけど、かつては男性にとって『車は命』だった。ハインツは病気もあったけど、車はまさに男のプライドだったのよね。

プライド以外にも原因がある

笑っちゃうのは、男性は『助手席に座っていても黙っていられないこと』よ。前に私が高齢の父を乗せて運転していたら、助手席から『自動変速！』（“Gangschaltung!”）とか『右へ寄せろ！』とか、アドバイスと称して口をはさんでくるのよ。

再婚した今の夫のシュテファンも、助手席で黙っていられないタイプ。穏やかな人なのに、『信号が赤になるよ』とか『青になるよ』とかすぐに言ってくるのよ。私にも目というものがついているのにね！ 男にとって車はプライドだし、自分がハンドルを握っていないと、いろいろと言いたくなるのは『男の性』みたい」

高齢者の運転問題は簡単に解決することではありません。プライドの問題に加えて、地方に住んでいると、車がないと買い物に行くことも、病院に行くこともできないという社会の問題もあります。これは日本も同様でしょう。

私は運転免許がないので簡単に言えるのかもしれませんが、高齢と言われる年齢に達する前に「運転しなくても用事が済ませられるように生活環境を整えておくこと」が必要なのではないかと思っています。

