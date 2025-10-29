過酷な独房生活で精神が崩壊し「失神」…イラン政府に”人質”として拘禁された英国人女性が語る「イランの刑務所の恐ろしさ」

悪臭と恐怖に満ちたイランのエヴィーン刑務所。イランの首都テヘラン北部に位置し、主に政治犯・思想犯が収容される。そこで繰り返されるのは、看守による鞭打ち、性的虐待、そして囚人の昼夜の感覚を奪う「白い拷問」。囚人の中には、思想犯・政治犯として不実の罪で逮捕された女性たちも多い。

13回の逮捕と5回の有罪判決にも屈せずに「自由」を目指し闘い続け、獄中でノーベル平和賞を受賞したナルゲス・モハンマディによって明かされる、その非人道的な所業の実態とは…。

全世界で出版されている禁断のノンフィクション『白い拷問』（翻訳：星 薫子）より、一部抜粋・再編集してお届けする。

聞き手：ナルゲス・モハンマディ、語り手：ナザニン・ザガリ＝ラトクリフ

ナザニン・ザガリ＝ラトクリフ（1978年テヘラン生まれ）はイラン系英国人で、2016年4月に2週間の旅行の予定でイランを訪問した。しかし帰国するときにイランの空港で身柄を拘束された。

逮捕時、ナザニンは乳幼児の娘、ガブリエラ（ギスー）と一緒だった。警察は幼い娘を彼女の両親に預け、彼女のパスポートを没収し、スパイ容疑、「外国機関・企業と共謀してイスラム共和国を転覆する活動」に参加したという罪状で逮捕した。判決は5年の禁固刑で、彼女はケルマン（イラン南東部ケルマン州の州都）刑務所の独房に連れて行かれ、のちにエヴィーン刑務所に移送された。

彼女の夫であるリチャード・ラトクリフと、彼女が勤務するトムソン・ロイター財団は、ナザニンに対する起訴内容を全て否定した。（イラン政府は1970年代よりイギリスから回収できずにいた債権を身代金で払わせるために、ナザニンを人質にした）

家族に会えたのは一度だけ

--尋問はどうでしたか？

尋問は初日からありました。最初の1週間は毎日尋問されました。次の週は4回に、それから週3回になりました。尋問の時以外は独房から出られなかったので、新鮮な空気が吸えるその機会が毎回貴重でした。ケルマンにいる間、私は7キロ痩せました。

--家族とは会えていましたか？

ケルマンにいた60日間、一度しか家族に会えませんでした。拘禁から31日目、面会室での面会が許されました。母と父、ギスー（娘）と妹が来ていました。この面会のあと、私は意気消沈しました。

変わり果てた娘の様子

ギスーは変わってしまっていました。歯が生え始めていたのです。あの子は私が誰だか分かりませんでした。私も最初はあの子とは分からなかったほどです。

家族が入ってきたとき、娘は私の父に抱かれていました。私はあまりに弱っていて立ち上がれませんでした。娘は私にしがみついたまま、数分は身じろぎもしませんでした。娘は私の母のほうを見て、それから私を見上げました。

会わなかった40日間の間に、娘の顔が変わってしまったように思いました。犬歯のとんがりが見え始め、髪の毛も長くなり、背も伸びていました。

尋問官は娘にお人形を渡しました。2週間後が娘の誕生日だったのです。ギスーはお人形を見て大喜びしました。尋問官が部屋のカメラを指さして、監視されていると忠告したので、私たちは家族のことしか話さないように気を付けました。

電話をかける許可は下りなかった

--家族に電話をすることは許されていましたか？

定期的に電話をかけられる決まりのようなものは何もありませんでした。尋問官が尋問の成果に満足するかどうかにかかっていました。満足すれば、電話をかける許可をくれました。そうでなければ、許可は下りません。最初の1週間は毎日電話ができましたが、それ以降は無理でした。

--尋問のプレッシャーにどう耐えましたか？

尋問官は私がスパイ容疑を認めない限り重い刑罰が下ると脅しました。彼らによれば、夫もスパイなのだそうです。私が本当の姿を知らないだけで、職場も偽っていると言われました。

夫が勤務先から受け取っているメールを見ればスパイではないと分かる、と説明しましたが、信じてもらえませんでした。

彼らはとにかく、夫はスパイであり、私は諜報機関で働いていると言わせようと何日も頑張りましたが、私は負けませんでした。

家族をネタに脅され続ける

尋問がひどくなりました。独房に40日間拘禁され、ケルマン刑務所の一般房に18日間入れられました。協力しなければギスーをロンドンに送り返してしまうぞと脅されました。

彼らはまた、お前は失業した、尋問がこれ以上長引けば夫にも捨てられるだろう、とも言いました。本当に腹が立ちました。彼らは私の同僚やその人たちの関わっているビジネス・プロジェクトについて聞きたがりました。

3週間ほとんど眠れませんでした。子どもにも会えず、重圧に押しつぶされそうでした。重圧に負けて心にもないことを言ったこともありました。

あるとき、尋問官がアイパッドを持ってきて、夫のリチャードの自白動画を部分的に見せたことがありました。私は激しく泣いて、失神しました。またある日の尋問では、感情があまりに高ぶって、椅子から落ちてしまったこともあります。

ケルマンの尋問官は常に私を追い詰めました。私は不安でいっぱいになりました。尋問官たちの態度や雰囲気が特に嫌でした。とても怖かったのです。

刑務所での精神状態

--ケルマンで、あなたの心理状態はどうでしたか？

ケルマンでは最低の気分でした。私は泣きました。叫びました。クルアーンをたくさん読みました。おそらく全編を7回は読みました。神に話しかけました。叫んで、気を失いました。

意識が戻ると、私は毛布の上に倒れていて、ロザリオを握りしめていました。ずいぶん長い間、失神していたようでした。ケルマンでは時が過ぎていきません。あの場所では時間をやり過ごすことが、とてつもなく大変なんです。

ここ、エヴィーンではそんな経験をしたことはありません。昼間がのろのろと進み、夜も同じように停滞しています。そして再び、尋問です。尋問官が結果に満足すれば好物を聞かれ、注文してもらえました。

翻訳：星 薫子

