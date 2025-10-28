大学生にしてバスケットボールの特別指定選手としてプロ入りし、現在はBリーグ・佐賀バルーナーズに所属、粘り強いディフェンスを持ち味に活躍する内尾聡理さん。ひとり親家庭で育った経験から、バスケ選手と両立して子ども支援プロジェクトを立ち上げ、思いを込めて活動しています。「子どもたちとは一緒にバスケをすると、自然と距離が縮まるようです」と笑顔で話してくれました。

いろいろな境遇の子どもたちに夢を持つきっかけを

── 内尾さんは、プロ1年目の2024年11月、社会貢献活動として、子ども支援プロジェクト「S.U future」を立ち上げ、今年10月にはBリーグ・佐賀バルーナーズ公式の共創型社会貢献プログラム「SAGA Take Action」のキャプテンに就任されました。子どもたちのための活動を始められたきっかけを教えていただけますか？

内尾さん：幼少期からひとり親家庭で育ったこともあって、昔の僕のような子どもたちが、何か夢を持つきっかけを見つけられる場をつくりたいと、ずっと思っていました。

僕は、小学1年生の終わりころから姉の影響で始めたバスケットボールに夢中になり、その道をまっすぐに続けてきて、大学時代にプロバスケ選手になることができました。そんな自分だからこそ、子どもたちに少しでもいい影響を与えられたらと思っています。プロ選手として「何かしたい」という想いをずっと持っていたので、こうして自分の活動を立ち上げることができて、本当にうれしく思っています。

「S.U future」の活動での内尾さん（中央奥）。子どもたちとバスケを楽しみ、プレゼントの手渡しも

──「S.U future」の活動では、まずは生まれ故郷・九州の「子ども第三の居場所」（※）などを訪れ、子どもたちと触れ合う時間をつくることを大切にされているそうですね。

（※）日本財団が支援している「子どもたちが将来の自立に向けて生き抜く力を育むための居場所」として運営されている施設。

内尾さん：僕の言葉や行動で、子どもたちが少しでもポジティブな気持ちになってくれたらいいなと思いながら、子どもたちと過ごしています。ただ、僕がプロのバスケットボール選手だからといって、みんなにバスケを始めてほしいというわけではないんです。僕を通してバスケに興味を持ってくれたり、それ以外のことでも「やってみたい」と思う気持ちを見つけてくれたり、そんなきっかけになれたらと思っています。子どもたちがごく自然に「明日から何かやってみようかな」と感じてくれることが、いちばんうれしいです。

── 初めて児童養護施設を訪れたのは、プロ選手になった大学4年のころだとうかがっています。

内尾さん：当時の所属チームで行っていた社会貢献活動をきっかけに、初めて児童養護施設に行かせてもらいました。あのときはとても温かな雰囲気で、子どもたちは僕が想像していたより楽しそうに仲よく活動していた様子を覚えています。

「S.U future」を立ち上げてからも、いろいろな境遇の子どもたちと関わっていますが、ボールを使って一緒に体を動かすと、距離がグッと縮まるのを感じるんです。僕は今24歳で、「子ども第三の居場所」には18歳くらいまで通う子が多いので、自分と年齢が大きく離れていないのも理由かもしれません。すぐに打ち解けて、仲よくなるのも早かった気がします。そういう意味でも、話すだけでなく、体を動かしながらお互いを知っていくことの大切さを実感しています。お互いの見えない壁も、少しずつなくなっていくのかなと思います。

子どもたちとバスケットボールで遊ぶ内尾さん。楽しそう！

── 先日は、佐賀県の「子ども第三の居場所」に指定されている児童養護施設を訪れて、鬼ごっこをされたそうですね。

内尾さん：はい、バスケットボールを使って鬼ごっこをしました。Bリーグのシーズン中ということもあって限られた時間でしたが、一緒に遊んで、子どもたちがシュートを打ったあとに、僕もシュートを披露したりして。リングが少し高い位置にあったので、子どもたちには難しかったと思うのですが、みんなとても上手でした。僕は、みんながシュートを決めたときの達成感を味わってくれたらうれしいなと思いながら過ごしていました。

毎回、児童養護施設や「子ども第三の居場所」に行かせてもらうたびに感じるのは、僕が行くことで子どもたちが笑顔になってくれたり、一緒に体を動かす時間を楽しんでくれたりすることへのうれしさです。日ごろ、あまり体を動かす機会が少ない子たちが楽しそうにしている姿を見ると、僕も元気をもらえて、「また頑張ろう」と思えます。

社会貢献活動を支える「生きる力」で繋がった出会いに感謝して

── こうした活動の立ち上げは、今の事務所に所属したことで実現した部分が大きいそうですね。経緯としては、社長が乳がんの闘病で強い抗がん剤を投与した日の夜に、内尾さんがプレーする姿をテレビで目にし、感動のあまり涙が止まらず、「生きる勇気」をもらったことが大きなきっかけになったと聞いています。

内尾さん：そのお話は、事務所に所属する際に初めて伺いました。僕は当時、まだプロになったばかりで、ただ目の前の試合に全力で取り組んでいただけなんです。でも、自分のプレーを見て「生きる希望」を見いだしてくれたと聞いたとき、心の中が温かくなりました。バスケットボールで、人の心に力を届けられるんだとあらためて感じましたし、プロとして本当に幸せだと思いました。

社会貢献活動の立ち上げは、間違いなく社長の存在があってこそ実現したことです。僕ひとりではできなかったことを形にしてくれて、今では想像以上のスピードで広がっているのを実感しています。奇跡のような出会いから生まれた「生きる力」を、これからは、ひとり親家庭の子どもたちに届けていきたいです。

小学校時代から内尾選手を支える方々と

オフシーズン中は僕自身も動きやすいのですが、シーズンに入るとなかなか活動の時間を取るのが難しくなります。だからこそ、僕ひとりでは形にできないことも多いと思うんです。それでも、社長を中心に同じ志を持った方々が集まり、僕の思いが形になり、たくさんの人に届いていると感じると、本当にありがたいです。

僕が子どもたちに何かしたいと思っても、なかなか行動に移せない部分を、フォローしてくださるおかげで、「S.U future」が広がっているのを感じています。これからも、佐賀県内はもちろん、全国に活動の輪を広げていきたいと思っています。

母にも姉にも自分から頻繁に連絡はしないけど

── 社会貢献活動について、お母さんやお姉さん（バスケットボール女子の内尾聡菜選手）は何か声をかけてくださいますか？

内尾さん：母にも姉にも、僕からはあまり連絡しないのですが（笑）、いつも応援してくれています。姉も、バスケ選手の大先輩として、そしてきょうだいとしても気にかけてくれていて、「何か困ったことがあったら相談して」と言ってくれるので、本当に感謝しています。

姉の聡菜さん（左）も富士通レッドウェーブに所属する現役のバスケットボール選手

── わが子が2人ともトップリーグで活躍するバスケットボール選手になられて、女手ひとつで育ててこられたお母さんにとっては、きっと感慨深いものがあると思います。お母さんは、もともとあれこれ心配することなく、「行ってらっしゃい」と温かく背中を押してくれるような方なのでしょうか。

内尾さん：そうですね。母は、姉と僕がそれぞれ小学1年でバスケを始めてから、ずっと「トップリーグの選手になってほしい」と密かに思っていたんじゃないかなと思います。でも、僕自身、高校時代を含めていろいろな壁にぶつかることもあり、「もう続けるのは難しいかもしれない」と思ったこともありました。

姉はもう10年ほど選手を続けていて、本当にすごいなと思います。ただ、姉もこれまで心が折れそうになったことは何度かあったようで、やっぱり続けるのは簡単なことではないと感じます。

僕に関しては、大学進学を決める時点でプロ選手を目指していたわけではなかったんです。でも母は、特に口出しをすることもなく、いつも僕の選んだ道を応援してくれていました。たとえ別の職業を選んでいたとしても、きっと同じように応援してくれただろうなと思います。今振り返ると、親としてはやっぱり、姉と僕にはバスケを続けてほしかったと思うので、母の期待にひとつ応えられてよかったなと思います。

── 24歳という若さで、子どもたちのために活動をしたいと思っても、実際にプロジェクトを立ち上げて、プロバスケットボール選手としての生活と両立を続けるのは簡単ではないと思います。

内尾さん：そうですね。今はBリーグ全体としても発展してきていて、社会貢献活動に力を入れるチームが増えています。いっぽうで、所属チームによって活動の内容や関わり方が変わることもありますが、僕は「子どもたちのための活動」を自分の軸として続けていきたいと思っていました。

移籍の多い世界なので、僕自身、いつ環境が変わるかわからないなかで、自分がやりたい活動を自分で立ち上げておけば、どんな場所でも続けていけると考えました。今も、心からやりたいと思えることだからこそ、楽しみながら続けられていると実感しています。

取材・文／高梨真紀 写真提供／内尾総理、佐賀バルーナーズ、株式会社IMO