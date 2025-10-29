現在は「恋愛マスター」を名乗り、運営する結婚相談所では数々のカップルを成婚に導いているという芸人・くじらさん。妻の佐々木かいさんが結婚を決めたのは9年前。くじらさんは13歳年上なうえ、バツイチだったこともあり、「なぜ？」と当時は話題になったそう。そんな夫婦生活を垣間見ると──。

【写真】「13歳差」美女のハートを射止めた「恋愛マスター」の素顔（全9枚）

「外見が軽トラだけど、中身はフェラーリ」

プロポーズは真っ赤なバラとともに

──恋愛相談所を運営し、「恋愛マスター」とも名乗っている芸人で夫のくじらさんとは13歳差だそうですね。なれそめを教えていただけますか？

佐々木さん：出会ったころから芸人さんでしたが、「恋愛マスター」とは名乗ってはなかったんです。私の小学校時代からの友達がたまたま彼とつき合いがあり、そのつながりから飲み会でお会いしたのが最初でした。

『とんねるずのみなさんのおかげでした』の「博士と助手～細かすぎて伝わらないモノマネ選手権～」などに出演していた芸人さんということは知ってはいたんですけど、普通にお話ししていくなかで、ふたりで飲みに行くようになり、なんとなく距離が近づいていきました。

── 過去には「美女がなぜブサイク芸人と結婚を決めた？」と、テレビ番組で取り上げられていることもあったようですが、振り返ると「やはりくじらさんは、恋愛マスターだな」と佐々木さんが思ったような部分もありましたか？

佐々木さん：最初はすごく自分に自信がある人だなという印象でした。何の根拠があるのか、いつでもすごく堂々としていて自信に満ち溢れていましたね。それがカッコよく見えちゃったんですよね。

先輩芸人の土田晃之さんには「お前は外見が軽トラだけど、中身はフェラーリだよな」って言われていたようで、ほんとに中身が男らしいというか、おおらかだし、話しているうちに魅力を感じました。私自身があまり自分に自信がなったので、自信に満ちた様子にすごく惹かれたのかなと思います。

あと、くじらさんって実はすごく本を読む人で、さまざまなジャンルが本棚に並んでいるんですよ。会話していても知識が豊富で、そういう勉強熱心なところはマスターらしい部分だったかもしれません。

── ご結婚されたのは佐々木さんが29歳、くじらさんが42歳のときとのこと。13歳年が離れていますが、年齢差は気にならなかったのでしょうか？

佐々木さん：年齢差は気にならなかったですね。強いて言えばカラオケに行ったときに歌う曲が違ってジェネレーションギャップを感じるくらい。結婚するまでは年の近い方としかおつき合いしたことがなく、それだけ離れている方とのおつき合いは初めてでした。「私が40になるときはくじらさんは53か」とか、想像してみましたが、年齢が壁になることはなかったですね。

ですが、最近は年齢を徐々に感じるようにはなりました。今年でくじらさんが50歳になったんですよ。子どもが生まれて子育てが始まり、体力的な面で「50歳だから仕方ないか」と思う場面はちょっとあったりしますかね。

「恋愛マスター」名乗るも仕事はいたって真面目

婚姻届を出しに役所へ

── そもそも芸人だったくじらさんが「恋愛マスター」と名乗るようになったきっかけはなんだったんですか。

佐々木さん：私たちが結婚する前に、Twitter（現X）で芸人として「恋愛マスター」を名乗って恋愛相談にのる、ということをやっていたらしいんです。最初はちょっとおもしろ半分だったようなのですが、その活動を見て「本を出しませんか」と声がかかって。それを機に本格的に恋愛相談の仕事を始めた、というのが経緯です。

今は正式に結婚相談所をやっていまして、恋愛のカウンセリングで相談にのったり、ちゃんとしたお仕事としてやらせていただいています。「恋愛マスター」というとふざけてそうですが、やっていることはいたって真面目で、みなさんからも好評です。

── くじらさんは多くの方を成婚させていらっしゃるそうですね？

佐々木さん：入会した方はけっこう成婚していて、みなさん幸せになっています。なかにはお笑い芸人さんもいらっしゃって。昨年は東京都知事のモノマネで有名な八幡かおるさんも、48歳の初婚でくじらさんが成婚させたことが話題になりました。

── 具体的にどのように成婚のサポートをされてらっしゃるんですか？

佐々木さん：IBJという国内最大級の結婚相談所があって、その加盟店としてやっています。そこに所属する全国の会員さん同士がマッチしたらお見合いを…という流れで、そのときにくじらさんがアドバイスをしています。

また、すでに結婚しているご夫婦のカウンセリングもしていますし、成婚した方がカウンセリングに切り替えて結婚生活についてくじらさんに話を聞いてもらいたいという人もいらっしゃる感じですね。

やきもち焼きがきっかけで夫は在宅の仕事に

── くじらさんが芸人から恋愛マスターとしてのお仕事を本格化していった過程を佐々木さんはどのように思っていらっしゃったんでしょうか？

佐々木さん：実は私がすごくやきもち焼きで、くじらさんは芸人さんだしバツイチということもあり、仕事や営業に行くたびにタレントさんや女の子と遊んでるんじゃないかと心配だったんですね。あまりにも心配で「外に仕事に行かないでほしい！」というくらい（笑）。そしたらくじらさんが「じゃあ仕事を在宅にしよう」って。家で何かできないか考えてくれて、それで好評だった恋愛相談の仕事に本格的に取り組み、芸人の仕事から少しずつ在宅で恋愛相談の仕事の割合を増やしていってくれたんです。

わりと結婚してすぐのころでした。最近では在宅というのも一般的ですが、コロナ禍前からでしたので、その決断はホントすごいですよね。それで仕事になっているんですから。そういうところもすごい人だなって思います。

「私のひと言で在宅に変えてしまっていいの？」と聞いたんですけど「いや、何なら今のほうが俺に合ってるかも。仕事もすごく楽しいし！」と言ってくれるほどで。仕事も軌道にのせ、すでに本も2冊出していますし。ゼロから仕事をつくり出すこともできるんだなと尊敬でした。

── すごいですね。とはいえ、ずっとおうちでふたり顔を合わせていると、居心地が悪くなっていくこともありそうですが、そういうことはないですか？

佐々木さん：なかったと言ったら、嘘になりますね。「家にいてほしい」って自分で言っておいてなんですけど（笑）。部屋は違っても同じ屋根の下にいると完全にひとりではないし、「ひとりにさせて」と言ったことも何度もあります。

── ケンカしたときなどは、どのように解決してらっしゃるんですか？

佐々木さん：まず物理的に距離を置きます。ケンカが始まったら、それぞれ自室に入るか外に出て距離をとって、お互いクールダウンするようにしています。私は思ったことを言わないと気が済まない性格なので、直接ではなくLINEで思っていることをバーッと送るんです。それに対して、くじらさんは淡々と思ったことを返してくれて。

それで私も「言いたいことを言えたな、すっきりしたけどあれは言いすぎたな」とか反省するので、それで今度は直接「LINEではああ言ったけど、そこは言いすぎてごめんね」と自分の口で伝えたり、しっかりとお互い話し合うということを必ずやっています。

「結婚は合理的すぎるとただの同居人になる」と

── お仕事を在宅に切り変えたり、佐々木さんの性格を熟知して向き合ってくれるところは懐の大きさを感じますね。

佐々木さん：そうですね。本当にありがたいなと思います。結婚って生活することですから、取り繕っては疲れてしまって。今までの恋愛で素の自分を出せなかったけど、くじらさんと出会って結婚してからは「どこまでさらけ出すの？」というくらいありのままで生きられていて、それってすごく楽ですね。くじらさんは大変かもしれないですけど（笑）。

夫婦円満といえば、結婚して1～2年目で愛犬を迎え入れたことも大きかったと思います。夫婦ふたりだけでも、犬がいることでより話すことが増えますし、家の雰囲気は常に犬がいることによって穏やかな感じになりましたね。子はかすがいと言いますが、犬はかすがいになってくれました。

── 今年はお子さんも誕生し、仲睦まじいご夫婦の様子もブログから拝見できます。やはり、恋愛マスターともなると、結婚生活をうまく継続するというテクニックもお持ちなのではないでしょうか？

佐々木さん：結婚生活についてくじらさんは「結婚って生活だけど、そのなかにムダがないと、合理的すぎてただの同居人になってしまうから、俺はもっともっと結婚生活でムダを楽しみたい。それこそ幸せの醍醐味」と言うんです。外に出る予定がなくても「お散歩しようよ」とか、特段やらなくていいことをやることをすごく大事にしてるみたいで。

私は今、育児が大変すぎてできれば休んでいたいし、ムダなことはしたくないと思いがちなんですけど。くじらさんは「俺は夫婦の時間を大事にしたいし、夫婦のムダな時間という娯楽を大事にしたい」と言ってきて、なるほどなと。私はそれを産後おろそかにしていたので反省しているところです。

私の母が近くに住んでいるので、月に何回か来てもらっていて。母に子どもを見てもらっている間に、ふたりでランチに行ったり、映画を観に行ったりさせてもらっています。私的には「別に今しなくても…」と、ちょっと思っちゃうんですけど、くじらさんは「いや、そういう時間を大事にしていきたい」と。実際、子どもがいるなかで会話するのとふたりきりで会話するのと違うなと感じます。たとえ1時間でも、そういう時間はきっと大事なんだなと思いましたね。

…

今年の2月、おふたりには結婚8年目にして第1子が誕生。夫50歳、年齢差13歳、そして自身の体調不良を考えると、子どもを授かることにたくさんの葛藤があったそう。子どもを育てられるか自信がなかった佐々木さんの背中を押したのは、夫・くじらさんの「俺が育てるから大丈夫だよ」という言葉だったそうです。

取材・文／加藤文惠 写真提供／佐々木かい