宇宙に存在するはずの暗黒物質「ダークマター」あるのはわかっているのに…小さ過ぎて、なかなか発見できない「正体不明の物質」

この宇宙にあるあらゆる物質には「質量」が存在しています。ですが、物質を構成する最小単位である素粒子の理論をひもといていくと、「質量があるのはおかしい」という問題に突き当たるのだそうです。

では、質量はなぜ存在し、どのように生まれるのでしょうか？ さらに、質量の謎を追っていくと、宇宙の成り立ちの解明にもつながっていくそうなのです。

その謎に迫った新刊『質量はなぜ存在するのか』より、その内容の一部をご紹介します。

＊本記事は、『質量はなぜ存在するのか』（ブルーバックス）を抜粋・再編集したものです。

ダークマターはもっと特別？

私が大学に入ったのはまだ昭和の時代だった。素粒子物理の分野では、素粒子標準模型ができあがってはいたものの、その検証はまだまだこれからという時期だ。1970年代まで続いた発見の余韻もあって、素粒子物理にはさらに次々と新しい発見があるに違いないという空気が残っていた。

一方で、超弦理論というものが爆発的に流行し、重力も含めた万物の統一理論が完成するのもそんなに先ではないという雰囲気が満ちていたように思う。

その後、素粒子標準模型は数々の実験によるテストをパスしてきた。ますます精密化する実験により検証され、素粒子の基礎理論として揺るぎのない地位を確立して現在に至る。地上の素粒子実験を説明するだけなら、標準模型は間違いなく満足のいく理論だ。ところが敵は外からやってくる。この場合は宇宙だ。

宇宙には目に見えないダークマターが存在する。そう言われ始めたのはそんなに最近の話ではない。もう90年ほども前、観測された銀河の運動を説明するには光っている星々だけでは不十分だと認識されたのが始まりだという。その後、銀河の中の星の回転の速さからも同様の結論が得られ、確かに目に見えない物質の存在が必要だということが広く認識されるようになった。

現在ではダークマターの作る重力で遠方からの光が曲げられる効果を利用することで、より具体的にダークマターの空間分布までもが描き出されるようになっている。

重力レンズというこの効果は、もはや疑いようもなくダークマターの存在を示している。下手くそなレンズを通したせいでぐにゃっと曲がった銀河の姿を見てほしい。そこに何かがないと考えるのはもはや無理というものだ。

ダークマターの存在が判明したきっかけ

まだ大学院生のころ、駆け出しの素粒子理論家だった私からすると、天文学というのはずいぶん荒っぽい学問に見えた。測定誤差は、測定値の何パーセントではなく、測定値の桁に対して1なのか2なのかを議論する。10倍は間違っているかもしれないという話だ。

そんなのを真面目に取り合っても仕方ない。そんな気分にもなろうというものだ。だから、素粒子標準模型にダークマターが含まれていないことも、当初はそれほど問題視されていなかったのだと思う。

分野の雰囲気が大きく変わったのは、1989年のCOBE衛星に始まる宇宙マイクロ波背景放射の観測実験によるところが大きい。その後、WMAP衛星、そしてプランク衛星と続き、宇宙背景放射の精密な地図を描き出した。

天球全体を見渡して初めてわかった背景放射のわずかな濃淡は、宇宙初期、宇宙がまだ小さかった頃の量子的なゆらぎを反映していると理解されている。そして、このゆらぎを説明するにはやはりダークマターが必要になる。今度は素粒子物理学者にも文句のつけようもない精密測定の結果だ。ダークマターは確かにある。われわれのまわりにも。

必ずあるはずのダークマターは、どうして姿をあらわさないのか。それはもちろん通常の素粒子との相互作用が小さいためだろう。おそらく私たちがまだ知らない相互作用があって、それはとても小さい。それでもゼロでない限り測定できる可能性がある。

ダークマターが通常の物質をたたく、あるいはダークマター同士が対消滅を起こして通常の物質を作り出す。そんな可能性を想定してさまざまな探索実験が続けられている。いつどこで発見されるのか。それを知る人は誰もいない。

ダークマターに、質量はあるのか？

本書のテーマは質量についてだ。ダークマターも質量をもつ。そもそも何か質量をもつものが宇宙にあるらしいという話から出発しているので、これは前提みたいなものだが、質量がゼロだとすると銀河や銀河団がうまくできないというシミュレーションもあって、小さくてもいいがある程度の質量はないといけない。

ただ、質量がどのくらいかというと、これがもう何もわかっていない。既存のどんな素粒子よりも軽い質量から、小惑星くらいの質量をもつブラックホールまで、ダークマターの候補はそれこそ何でもありという状況になっている。

しばらく前まではそうではなかった。LHC実験の結果が出てくる前までは、ちょうど実験で見つかるくらいの質量をもっているに違いないという説が幅をきかせていた。ヒッグス粒子の質量よりも少し重いくらいだ。

これくらいのエネルギーに新たな粒子があれば、それらのしたがう未知の力もおよそその逆数で決まるごく短距離でのみ働き、できたての宇宙が対応する温度にまで冷えてきたときに通常の粒子との相互作用が切れるだろう。そうすると、現在の宇宙で観測するダークマターの量とぴったりだ。奇跡的な一致ではないか！ そういう理屈で、もう今にもLHCで見つかる、そんな雰囲気すら漂っていた。

しかし、実験の結果が出てくるにつれ、そうした期待はしぼんでいく。それらしい兆候はどこにも見られないのだ。ダークマターはどうしてしまったんだろう。

ダークマターが発見される可能性はあるのか？

LHC実験でダークマターが見つかる。その可能性はもちろんまだ残っている。それでも、当初期待したところになかったせいで、人々は違う可能性をさぐり始めた。それが現在の状況だ。アクシオンと呼ばれる軽い粒子から、小さなブラックホールまで、あらゆる模型に可能性が開かれている。ダークマターはいったい、いつどこで見つかるのか。この疑問に答えられる物理学者は、いまどこにもいない。

では、ダークマターの質量はどう生まれたのか。それをいま聞かないでほしい。何しろ正体不明のダークマターだ。いま言えることは残念ながら何もない。10年後にはどうなっているだろう。私自身も楽しみにしている。

