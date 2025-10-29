「魅力的な文章」を書くために、「絶対にやってはいけないこと」と「最初にやるべきこと」--人気小説家・小川哲が教える「アイデア」の考え方。

ESや作文、卒業論文、ディベートや感想、商談のメールなど、何かを主張する文章を書かないといけないとき、なかなかアイデアが思い浮かばない……そんな経験はありませんか？

デビューから10年、『地図と拳』『君のクイズ』『火星の女王』などヒット作を生み出し、直木賞を筆頭にまたたく間に文学賞を総なめ！ これからの日本の文芸界を牽引する作家・小川哲さん。

文章を書くための種をいつも探している小川さんが、アイデアを思いつく上でまず最初に考えていることとは？

小川さんが頭の中にあるものを言語化するための「思考術」をつづった『言語化するための小説思考』の第8章「なぜ僕の友人は小説が書けないのか」の中から、一部を抜粋してご紹介いたします。（読みやすさのため、改行などを編集しています。）

その話が「小説」にならない理由は--？

小説とは関係のない仕事をしている友人に「小説にできるアイデアがある」という話をされることがある。多くの場合--というか、僕がこれまで経験した限りでは「すべての場合」なのだが--小説には絶対にならない。問題は、その友人の発想力や人生経験が不足しているわけではないことだ。むしろ僕よりも発想力があったり、能力が高かったりする。人生経験という側面で見れば、まともに社会人として働いたことのない僕なんて、同世代のたいていの人々より劣っている。

ではなぜ、彼らの自信満々の「アイデア」が小説にならないのか。意地悪く言い直せば、なぜ彼らのアイデアはつまらないのか。

大まかに二つのパターンにわけられる。

一つ目は、専門性が高すぎるからだ。アイデアの面白さを理解するために必要な知識や文脈が多ければ多いほど、小説にするのは難しくなっていく。高いハードルを楽しめる読者ばかりではないのだ。海外文学が苦手な人や、時代小説が苦手な人は「専門性の高さ」を理由にしていることも多い。

以前、不動産会社で働いている友人が、「面白い土地の話がある」と言って、アイデアを教えてくれたことがあるのだが、十五分ほど聞いてもその土地がなぜ面白いのか、僕はほとんど理解することができなかった。小説を読む人がみな、日常的に土地の売買をしているわけではない。面白さを理解するために知識が必要だとすれば、その知識を与える手段として小説は相応しくない（もちろん、そのハードルを越えなければ味わうことのできない体験が存在するのも間違いない）。

もう一つは、陳腐すぎるからだ。前者とは逆に専門性を排除して、誰でもわかる話をしようとすると、アイデアは途端に陳腐になる。「日本はこれから〇〇すべき」とか「現代の若者は△△だ」とか、「〇〇」と「△△」にどんな言葉を入れても、ほとんど小説のアイデアにはならない。多くの人が興味を持っていそうな分野に対して自分の意見を言おうとすると、どうやっても陳腐な主張しか出てこない。もちろん、陳腐であっても切実な場合もあるし、陳腐に聞こえる意見が実相を映しだしていることもある。小説は切実さや実相を描くものでもあるので、一概に「陳腐だからダメだ」と言うことはできないが、アイデアとして優れているとは言えないだろう。

小説のアイデアは、専門性が高すぎてもいけないし、かといって陳腐でもいけない--このことをかなりラディカルに換言すると、「一人の人間が机の上で頭を抱えて出すことのできるアイデアなど、面白い小説になりようがない」となる。何か小説を書こうと思う。何を主張する小説を書くか。どんな設定にするか。そんなことを机の上で必死に考えてみても、相当の天才でもない限り、最初から面白いアイデアなど思いつかない。僕だって思いついたことは一度もない。つまり、僕に小説のアイデアを話す友人の根本的な問題は、僕の友人が「一人の人間である」という事実そのものにあるのだ。

（ここから先は、かなり僕の主観が大きくなっていく上に、そもそも僕自身が自分の小説のアイデアに満足しているわけではないので、「答え」ではないことを念頭に置いてもらいたい）。

「ではどうすればいいのか」というと、そもそも順番が違うのではないか、と僕は考えている。「主張」や「設定」から発想しようとすると行き詰まる。なぜなら、一人の人間が発想できるアイデアなど、どこかの誰かにも思いつくことができるし、逆に「自分にしか思いつけないアイデア」を追求しすぎると、どんどん専門性が高くなってしまう。

「主張」や「設定」は後から考えるべきで、最初に考えるべきなのは「書いてみたいこと」や「考えてみたいこと」だと思う。自分が小説という手段を通じて「書いてみたいこと」や「考えてみたいこと」は何なのかを考える。言い換えれば、大事なのは「答え」ではなく「問い」だ。それ自体は陳腐で構わない。その時点で自信がなくてもいいと思う。小説の面白さは、執筆の過程でかならず生まれてくる。創作をする上で気をつけなければならないのは、過程で生まれてきたディテールに宿る「面白さ」の種を逃さないことだ。

＊＊＊

