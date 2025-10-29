【校閲クイズ】「対抗車線からはみ出した車があり、寸でのところで衡突を回避した」。 この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？

雑誌や書籍などの信頼性を保つため、重要な役割を担う「校閲」という仕事。

校閲とは、誤字脱字など表記のチェックのほか、内容の矛盾や誤りがないかどうかも、調べて確認することです。「校正」も似たような意味で用いられることがありますが、厳密にいえば、校正は調べる要素を含みません。

テレビドラマやドキュメンタリー番組のおかげで、この仕事の認知度は大幅にアップしていますが、実際にどんな仕事をしているのか、もっと詳しく知りたい……という方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、校閲という仕事の一端、そして言葉の奥深さを、クイズを通して知ることができる企画を考えてみました！

以下の文章の誤りを見つけてみてください。

つぎの文章の誤りを見つけてください

「対抗車線からはみ出した車があり、寸でのところで衡突を回避した」

危険な状況が伝わる文章です。まず互いに向き合って走る車線は表記としては「対向」車線ですね。また、すんでのところの「すんで」は漢字で表すと「既で」または「已で」となります。そして「衡（コウ）」と「衝（ショウ）」の字形類似にも気づけたでしょうか。非常に形が似ている字なのですっと読めてしまうのが怖いところです。

× 「対抗車線からはみ出した車があり、寸でのところで衡突を回避した」

〇 「対向車線からはみ出した車があり、すんで（既で）のところで衝突を回避した」

