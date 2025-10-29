¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶Æñ¤·¤¤Âç³Ø¤Ë¹Ô¤¯¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Í¯¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤Þ¤Î»þÂå¡¢³ØÎò¤Ê¤ó¤Æ°ÕÌ£¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¡£Âç³Ø¿Ê³Ø¤Î°ÕÌ£¤ò¹Í¤¨¤ë
¡ÖÂç³Ø¼õ¸³¡×¤Ï10Âå¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£»ÄÇ°¤ÊÂ¦ÌÌ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤¤Âç³Ø¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¤¿¦¶È¤Ë¤Ê¤ì¤ë³ÎÎ¨¤Ï¾å¤¬¤ê¡¢¾Íè¤ÎÁªÂò»è¤ÏÁý¤¨¤ë¤Î¤¬¸½ºß¤ÎÆüËÜ¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö³ØÎò¡×¤À¤±¤Ç¿ÍÀ¸¤ÎÀ®¸ù¤¬ÌóÂ«¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡Ö³ØÎò¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤Ê¤¼³Ø¤Ó¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡Ø³Ø¤Ó¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤À¸¤ÊýÆþÌç¡Ù¡Ê¥Æ¥ª¥ê¥¢¡Ë¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢Î©¶µÂç³Ø·Ð±Ä³ØÉô¶µ¼ø¤ÎÃæ¸¶½ß»á¤È¡Ø17ºÐ¤Î¤È¤¤ËÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¼õ¸³¤Î¤³¤È¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤³¤È¡£¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡¢wakatte.TV¤Î¤Ó¡¼¤ä¤Þ»á¤Ø¤ÎÆÃÊÌÂÐÃÌ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¹½À®¡§Æ£ÅÄÍª¡Î¥Æ¥ª¥ê¥¢¡Ï¡¿»£±Æ¡§Akifumi Shintani¡Ë
¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ò¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ï¤¶¤ï¤¶Æñ¤·¤¤Âç³Ø¤Ë¹Ô¤¯¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Í¯¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤Þ¤Î»þÂå¡¢³ØÎò¤Ê¤ó¤Æ°ÕÌ£¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡Ê¹â2¡Ë¢¨1
¡Ö³ØÎò¤Î»þÂå¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡©¡×¤Ë¤É¤¦Åú¤¨¤ë¤«
¤Ó¡¼¤ä¤Þ¡§¤³¤ì¡¢ºÇ¶á¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤è¤¯Ê¹¤¯¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡£
Ãæ¸¶½ß¡Ê°Ê²¼¡§Ãæ¸¶¡Ë¡§¤Ø¤¨¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤Ó¡¼¤ä¤Þ¡§ËÍ¤¬º£²ó½ñ¤¤¤¿¡Ø17ºÐ¤Î¤È¤¤ËÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¼õ¸³¤Î¤³¤È¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤³¤È¡£¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤¤ì¤¤¤´¤È°ìÀÚ¤Ê¤·¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³ØÎò¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤À¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤äSNS¤Ë¡Ö³ØÎò¤Ê¤ó¤Æ°ÕÌ£¤Ê¤¤¤è¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÀâ¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ã¼Ô¤¬¿¿¤Ë¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ËÌäÂê°Õ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Î´ë¶È¤Î¿·Â´°ì³çºÎÍÑ¤Ê¤É¤ò¸«¤ë¤È¡¢¹â³ØÎò¤Î¤Û¤¦¤¬ÆÀ¤ò¤¹¤ë¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¼õ¸³À¸¤Ï¡Ö¹Ô¤±¤ëÂç³Ø¡×¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤ëÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¡¢¤¤Á¤ó¤È³ØÎò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Î²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£
Ãæ¸¶¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡£»ä¤â¤Ó¡¼¤ä¤Þ¤µ¤ó¤È¡¢¤Û¤ÜÆ±°Õ¸«¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ó¡¼¤ä¤Þ¡§¡Ä¤¨¤Ã¡¢¡Ö¤Û¤ÜÆ±°Õ¸«¡×¤Ç¤¹¤«¡© Ãæ¸¶ÀèÀ¸¤¬¤Þ¤µ¤«¤ï¤ì¤ï¤ì¡Ö³ØÎòYouTuber¡×¤ÎÌ£Êý¤Ë!?
Ãæ¸¶¡§¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ö³ØÎò¤Ë°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©
¤Ó¡¼¤ä¤Þ¡§¡Ö³ØÎò¤¬É¬Í×¤«¤É¤¦¤«¡×ÏÀÁè¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÍ¤é¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤â¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ï±ê¾å¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¡Ö³ØÎò¤Çº¹ÊÌ¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ò¤É¤¤¡×¡Ö»ä¤Ï³ØÎò¤Ê¤ó¤Æ´Ø·¸¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸À¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡Ä¡£¤½¤³¤ÇËÍ¤é¤¬¡Ö³ØÎò¤âÂç»ö¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¥Õ¥ë¥Ü¥Ã¥³¤Ë¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¡Ö³ØÎò¤Ê¤ó¤Æ´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¼«¿È¤¬¡¢¤¸¤Ä¤ÏÁá·Ä¤äÅìÂç¤Î½Ð¿È¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¡¢¤Ê¤ó¤«¥º¥ë¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Ãæ¸¶¡§Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥È¡¼¥¯¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤Ï¡Ö³ØÎò¤ÎÊØ±×¡×¤ò¤Á¤ã¤Ã¤«¤êÆÀ¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÐ³°Åª¤Ë¤Ï¡Ö³ØÎò¤Ê¤ó¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×¤Ê¤ó¤Æ¤¦¤½¤Ö¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Á¤ã¤ÖÂæ¡×¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¡Ö¥¦¥±¤ë¡×¤·¡Ö¥Ð¥º¤ë¡×¤·¡ÖÌÙ¤«¤ë¡×¤«¤é¡£
¡¡¤¦¡¼¤ó¡Ä¡Ä»ä¤Ë¸À¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤½¤Î¼ê¤Î¿Í¡×¤Î¸ì¤ê¤Ï¡¢Æ¬¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Ê¹¤«¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
