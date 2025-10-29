ついに動き出した「DAOヶ島プロジェクト」による”超画期的な”地方創生…革新的な「ふるさと納税NFT」を開発するチームの秘話

自分はこのままで本当にいいのだろうか？本当にここは自分の居場所なのか？

最強のチーム

掃除を終えた後、仲間たちは古びた畳の上に座り込み、ピザ皿を囲んで一息ついた。水のペットボトルが次々と開けられ、リラックスした雰囲気が漂う。

「タクト、どうだ？ これまでの生活と比べてみて？」

ヤスタカが笑いながら言う。タクトは遠くを見つめるように答えた。

「うん、だいぶ違う。でも、こっちのほうがいい。なんか、生きてるっていう実感がするよ」

ヤスタカの誘いを受け、タクトがアオガシマに移住して10ヵ月が経つ。

勤めていた会社を退職し、個人事業主のエンジニアとしてリモートワークをしている。主な仕事は変わらないが、島の空気と仲間との活動が、タクトの毎日をまるで別世界のものにしていた。

仲間たちは皆、経歴も得意分野もバラバラだ。元会社員やフリーランス、アーティスト、プログラマーなど個性豊か。それでも互いを尊重し、補い合いながら、最強のチームになりつつあった。

「そう言えばさ、ジュール・ヴェルヌの『十五少年漂流記』って知ってる？」

誰かが言うと、すかさず声が返る。

「ああ、無人島で少年たちが力を合わせて生活するやつだろ？」

「いまの俺たち、まさにそれだよな。ただサバイバルするだけじゃなく、島から世界に向けて新しい価値を発信しようとしてる」

ヤスタカの言葉に、タクトは深く頷いた。ここにいる仲間となら、不可能だと思っていたことも現実になる――そんな確信が胸の中で膨らんでいた。

窓から吹き込む風が、新しい空気を運んでくる。空き家だった古い家がまるで生き返るように感じられた。

「よし、明日から本格的に動き出そう。島の未来は俺たちがつくる！」

ヤスタカの声に、全員が拳を突き上げて応えた。

ここから始まる物語

タクトの心は、初めて波に乗ったあの瞬間のように高揚していた。仲間と共に新しい未来へ向かう冒険が、ここ「DAOヶ島」から始まるのだ。

アオガシマでの生活が始まり、最初に取り組んだのは「コミュニティづくり」と「ふるさと納税NFT」プロジェクトだった。

ヤスタカを中心にSNSコミュニティが立ち上げられ、半年で登録者1000人を突破。YouTubeの「DAOヶ島チャンネル」も開設され、アオガシマの日常や取り組みが世界中に発信されるようになった。その結果、移住者やワーケーションで訪れる人々も増え始めた。

次にタクトが推進したのは、「ふるさと納税の返礼品NFT」だ。これにより寄付者がNFTを受け取り、それが特産品の引換券や将来的には島の意思決定に参加するための投票権となる仕組みを構築した。この取り組みにより、アオガシマは「DAO自治体」として動き始めた。

