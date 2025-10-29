「もう我慢できません」モラ夫に突き付けた置き手紙、昼逃げを実行した妻の決意｜モラハラ夫から昼逃げした話【ママリ】

授かり婚ではあるものの幸せな結婚をしたはずだったミユ。しかし夫であるユウイチは、妊娠を機にミユにつらく当たるように。友人であるハルナに勇気づけられ、ユウイチの元から逃げ出すことを決意しました。『モラハラ夫から昼逃げした話』第4話をごらんください。

モラハラ夫からの被害から、ついに逃げ出すことに決めたミユ。友人であるハルナの協力を得ながら、ついに昼逃げを決行します。

友人に助けられながら準備開始

それから、私は細心の注意を払いつつ準備を進めました。ユウイチに気づかれないよう、貴重品やユカの服、必要書類などから少しずつまとめていきます。私は、ユウイチからのモラハラもメモにまとめていました。いざというときは証拠になるはずです。



引っ越し先は、できるだけユウイチの手が届かない遠方がいいと思っていましたが、周囲からのサポートの得やすさや幼稚園の都合を考え、近所にせざるを得ませんでした。でも、そんなときもハルナが元気づけてくれました。



「遠くじゃなくても大丈夫。もしユウイチさんが乱暴な手段に出たらすぐ通報と、うちにも連絡して。すぐそこだからすっ飛んでいくし、夫も連れて行くからね」



結果として、ユカが通う幼稚園のすぐ近くで小さなアパートを借りることにしました。古いアパートでしたが、日当たりが良く、ユカが遊べる小さな公園も近くにありました。私は、そのアパートを見つけたとき、心の中で「ここからやり直すんだ」と強く決意したのです。

置き手紙だけ残して、さようなら

そして、ついに引っ越し当日。ユウイチが朝早く会社に出かけたのを見計らい、ハルナとハルナの夫、ハルナが手配してくれた引っ越し業者が素早く作業を始めました。私は、ユウイチとの生活の痕跡が次々と箱に詰められていくのを、複雑な気持ちで見つめていました。この家にいた時間は、苦しさと諦めがほとんどでしたが、それでも幸せだった記憶もあり複雑な気持ちはぬぐえませんでした。



最後に、空っぽになったリビングのテーブルの上に、私は一通の置き手紙をそっと置きました。その手紙には、これまでのユウイチの言動に対する私の怒りと、決意をつづりました。



------------------------

ユウイチへ

あなたのモラハラにはもう我慢できません。 私はユカを連れて、家を出ます。もう戻りません。

あなたのモラハラの証拠は日記に書き残しています。離婚させていただきます。

ミユ

------------------------



手紙を置き、鍵をポストに投函した後、私はハルナが運転する車に乗り込み、新しいアパートへと向かいました。一度も振り返らずに―――。

昼逃げ後、両親と義両親は…

引っ越しが終わった日のうちに、両家にこの事実を報告しました。私の母は、声を聞くやいなや、電話口で泣き崩れました。



「ミユ、ごめんね。そんな思いをしていたと気づいてやれなくて…」



私は、両親の愛に触れ、初めて心から安堵することができました。一方、ユウイチの実家の父は、驚きながらも、すぐに冷静な対応をしてくれました。



「ミユさん、うちのバカが本当にごめんなさい。あなたとユカちゃんに、心から謝罪します。どうか、2人の幸せを一番に考えて進めてください」



夫の両親の反対を心配していましたが、ご両親ともに私の決断を責めることはありませんでした。私は、これで心置きなく、前に進めると確信したのです―――。

あとがき：夫以外はみんな優しい人たち

周囲が優しい人たちで、昼逃げに理解を得られて本当によかったですね。自分で判断ができなくなっている時は、まずは周囲に頼ることが一番大事なのかもしれませんね。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: kgrddm

（配信元: ママリ）